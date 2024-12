Atlético Madrid komt met schrik vrij na beschamende wedstrijd tegen vierdeklasser Cacereño

Atlético Madrid heeft donderdagavond een uiterst moeizame overwinning geboekt in de Copa del Rey. Op bezoek bij Cacereño, dat zijn competitiewedstrijden afwerkt op het vierde profniveau van Spanje, keek de ploeg van trainer Diego Simeone lang aan tegen een 1-0 achterstand, maar vanaf de 83ste speelminuut zette Clément Lenglet de remontada in. Uiteindelijk zorgden Rodrigo de Paul en Julián Álvarez er in de blessuretijd voor dat een verlenging niet nodig was: 1-3.

Cacereño - Atlético Madrid 1-3

Het ging al na een half uur spelen mis voor Altético Madrid, dat door toedoen van Álvario Merencio op een 1-0 achterstand kwam. Cacereño hield lang stand, maar moest uiteindelijk capituleren in de 83ste minuut: Lenglet tekende net op tijd de gelijkmaker aan.

Zeker na de rode kaart voor Jaime Sancho was het voor Cacereño geen houden aan, want bovendien voerde Atlético Madrid de druk op het vijandige doel verder op. De bevrijdende 1-2 werd genoteerd door De Paul, die scoorde op aangeven van Álvarez. De Argentijn zorgde zelf in de 95ste minuut nog voor de 1-3.