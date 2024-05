‘Atlético Madrid is bereid Oblak te verkopen en mikt pijlen op jongere keeper’

Atlético Madrid staat open voor de zomerse verkoop van sterkhouder Jan Oblak (31), zo meldt het Spaanse AS. Trainer Diego Simeone wil zijn selectie grondig renoveren en daar is geld voor nodig, waardoor de ervaren sluitpost voor het juiste bedrag kan vertrekken. Eerder meldde Marca al dat Memphis Depay, Stefan Savic, Ángel Correa en Saul Niguez op de nominatie staan om te vertrekken uit de Spaanse hoofdstad.

Een vertrek van Oblak zou een grote verandering zijn bij Atleti, daar de Sloveense doelman in juli tien jaar onder contract staat in Madrid. Sindsdien keepte hij 441 wedstrijden namens de Spaanse grootmacht, waarin hij goed was voor liefst 203 clean sheets. Met Atlético Madrid won Oblak de landstitel, Europa League, Spaanse Supercup en UEFA Supercup.

De 62-voudig international ligt nog tot medio 2028 vast en is volgens Transfermarkt zo’n 30 miljoen euro waard, waardoor hij Atlético Madrid nog een behoorlijk bedrag kan opleveren. In zijn huidige contract staat een afkoopclausule van 120 miljoen euro, maar de Madrilenen zijn bereid te luisteren naar aanbiedingen. Bovendien strijkt Oblak in Estadio Cívitas Metropolitano een fors salaris op, waardoor hij behoorlijk drukt op de begroting.

Volgens de Madrileense sportkrant AS is Giorgi Mamardashvili (Valencia) reeds geïdentificeerd als opvolger van Oblak. De nummer acht van LaLiga wil de 23-jarige doelman verkopen vanwege de complexe financiële situatie bij de club. 25 miljoen euro zou genoeg zijn om Mamardashvili op te pikken in Valencia. De Georgiër is qua salariseisen een stuk interessanter dan Oblak voor het totale budget van Atlético Madrid, waardoor de selectie in dat geval op andere posities weer versterkt kan worden.

Grote schoonmaak

Afgelopen maand kwamal met de eerste verhalen over een grote schoonmaak bij Atlético Madrid. Simeone zou van plan zijn om komende zomer de bezem door zijn selectie te halen, waarbij Memphis vermoedelijk een van de eerste slachtoffers zal worden. De dertigjarige aanvaller uit Moordrecht ligt nog tot medio 2025 vast, maar zou een zekerheidje zijn op het lijstje met spelers die mogen vertrekken. Dat lijstje wordt inmiddels steeds groter.

Atlético Madrid, dat op een teleurstellende vierde plaats staat in LaLiga, wil de komende jaren meer inzetten op spelers met restwaarde. Een verkoop van Oblak en de komst van Mamardashvili past perfect in dat verhaal. De boomlange doelman werd in de afgelopen jaren gelinkt aan diverse clubs uit de Premier League.

Voordat Oblak voor 16 miljoen euro naar Atlético Madrid kwam speelde hij achtereenvolgens voor NK Olimpija en Benfica. Laatstgenoemde stalde hem tussentijds nog bij Beira-Mar, Olhanense, Leiria en Rio Ave alvorens hij volledig doorbrak in Lissabon en een droomtransfer maakte naar Spanje.

