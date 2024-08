Atlético Madrid bood krankzinnig laag bedrag voor Feyenoord-doelman Justin Bijlow

Trainer Brian Priske lijkt bij Feyenoord definitief te kiezen voor Timon Wellenreuther. Hierdoor verdwijnt Justin Bijlow naar het tweede plan in Rotterdam-Zuid. In de Kick-off-podcast van De Telegraaf wordt maandga gesproken over de nabije toekomst van Bijlow.

"Hij laat niks los over de situatie. En dat is heel verstandig en wijs van hem. Hij hoeft maar dit te zeggen, en de supporters zullen het voor hem opnemen", schetst journalist Marcel van der Kraan de huidige situatie in het keepersgilde van Feyenoord.

"En ik denk dat Bijlow nu, met zijn professionaliteit, duidelijk laat merken van: 'Jongens, ik doe mijn werk, ik ben een vakman. En als er een andere club voor mij komt, dan luister ik daar naar'. En ik denk dat daar achter de schermen hard aan gewerkt wordt." Het is dus niet onmogelijk dat Bijlow Feyenoord nog deze maand verlaat, daar de transferperiode op 2 september sluit.

Van der Kraan gaat vervolgens in op het prijskaartje om de nek van Bijlow. "Dat is een hele grappige. Een jaar geleden kostte bij 25 miljoen. Toen Manchester United kwam, weet je nog? Toen is dat niet doorgegaan. Nu komt Atlético Madrid met 2,5 miljoen euro. Dat is tien procent van dat bedrag."

"Daar laat Dennis te Kloese (algemeen directeur Feyenoord, red.) hem natuurlijk niet voor gaan. Ik vind ook dat hij veel meer waard is. Alleen komt er straks een moment dat je als club moet zeggen: 'Hij heeft veel betekend voor Feyenoord en komt uit de eigen opleiding. Gaan we daar de hoofdprijs voor vragen?' Je kunt geen 25 miljoen meer voor hem vragen", verduidelijkt Van den Kraan.

"Ik denk ook niet de helft. Welke club gaat welk bedrag betalen? En welke club komt er voor hem?", vraagt de Feyenoord-watcher zich af. "Hij gaat ook niet zomaar ergens heen. In de Premier League kun je tweede keeper worden. Dan komt hij in een frisse nieuwe omgeving. Wat misschien best een keer goed voor hem is. Of hij gaat naar een club die daar net onder zit. En waar hij direct eerste keeper wordt."

"Ik zou dat het liefste zien. Want hij is te goed om ook maar ergens op de bank te zitten", schat Van der Kraan de kwaliteiten van de keeper hoog in. Bijlow ligt bij Feyenoord nog twee seizoenen vast. Transfermarkt schat zijn huidige transferwaarde in op dertien miljoen euro.

