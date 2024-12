Atlético Madrid boekt zege in stadsderby en komt op gelijke hoogte met FC Barcelona

Atlético Madrid is er zondag in geslaagd om te winnen van Getafe: 1-0. Een doelpunt van voormalig Eredivisionist Alexander Sørloth was voldoende voor een nipte zege in de stadsderby.

Bij Atlético had trainer Diego Simeone een basisplaats in petto voor sterren als Jan Oblak, Antoine Griezmann en Julián Alvarez. Het duurde lang voor de thuisploeg de ban wist te breken.

Invaller Sørloth, die in het seizoen 2016/17 onder contract stond bij FC Groningen, kroonde zich uiteindelijk tot matchwinner. De 29-jarige spits uit Noorwegen knikte een heerlijke voorzet van Nahuel Molina achter doelman David Soria: 1-0.

Door het winnende doelpunt in de 69ste minuut mag Atlético drie punten bijschrijven in LaLiga. Daardoor staat de Madrileense volksclub (tijdelijk) op gelijke hoogte met Barcelona, dat zondagavond nog in actie komt tegen CD Leganés.