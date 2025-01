Atalanta houdt Juventus op gelijkspel en staat nog altijd derde in de Serie A

Atalanta en Juventus hebben elkaar dinsdagavond in evenwicht gehouden. In Bergamo zette Pierre Kalulu de ploeg uit Turijn op 0-1, waarna Mateo Retegui de eindstand op het scorebord zette: 1-1. Atalanta behoudt voorlopig zijn derde plek in de Serie A; Juventus staat op de vijfde positie van de ranglijst.

Atalanta - Juventus 1-1

Na een doelpuntloze eerste helft was het Juventus dat na 54 speelminuten de 0-1 aantekende. Pierre Kalulu ontving een dieptepass van Weston McKennie in de zestien en rondde op koelbloedige wijze af. De gelijkmaker volgde een kwartier voor tijd. Raoul Bellanova kopt de bal terug voor het doel, waarna Mateo Retegui van dichtbij afrondde: 1-1. Bij Atalanta stond Marten de Roon in de basis, terwijl Teun Koopmeiners de negentig minuten completeerde bij Juventus.