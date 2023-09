Atalanta-coach krijgt keiharde kritiek van ex-speler: ‘Er was geen vrijheid’

Dinsdag, 5 september 2023 om 21:00 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:39

Joakim Maehle heeft hard uitgehaald naar Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini. De 26-jarige vleugelverdediger werkte in de afgelopen 2,5 jaar bij de Italiaanse club samen met Gasperini, maar heeft daar weinig positieve herinneringen aan overgehouden. Deze zomer vertrok de Deen voor zo'n twaalf miljoen euro naar VfL Wolfsburg.

"Hij bepaalde alles", blikt Maehle op een persmoment van de Deense nationale ploeg terug op de samenwerking met Gasperini. "Eigenlijk was er helemaal geen vrijheid. Ik leefde op een mooie plek en het weer was lekker, maar ik kon er niet van genieten. Mentaal was het superzwaar. Als je een geweldige wedstrijd speelde en je een week later in de eerste twintig minuten niet zo goed was, dan moest je weer achter in de rij aansluiten. Er was geen rust zoals je die elders ziet. Mentaal was ik echt toe aan verandering."

Een voetbalgevangenis wil Maehle het niet noemen, vertelt hij desgevraagd lachend. "Dat zijn jouw woorden. Maar Gasperini bepaalde alles, ja. Als we twee keer op een dag trainden, mochten we soms niet naar huis omdat het dan beter zou zijn als we op het trainingscomplex sliepen. Je hebt het gevoel dat je een nummer bent. Er is geen relatie met de coach. Hij werd bijvoorbeeld boos op mij omdat ik Rasmus Højlund voor de training had opgehaald met de auto. Rasmus had geen rijbewijs en geen chauffeur, maar toch wilde Gasperini niet dat we samen zouden rijden. Dan zouden we plezier hebben. Ik kreeg op mijn kop. Na een tijdje worden dat soort zaken vermoeiend."

Uiteindelijk besloot Maehle dus te vertrekken bij Atalanta, om zijn carrière in Duitsland te vervolgen. Momenteel staan er vier Nederlanders onder contract bij de club uit Bergamo: Hans Hateboer, Marten de Roon, Teun Koopmeiners en Mitchel Bakker. Eerstgenoemde was in de afgelopen jaren een directe concurrent in Italië van rechtsback Maehle.