Atalanta blijft winnen en gaat als koploper van de Serie A aan het kerstdiner

Atalanta is er zondagavond in geslaagd om te winnen van Empoli: 3-2. Zonder de geschorste aanvoerder Marten de Roon wist de club van trainer Gian Piero Gasperini drie punten over de streep te trekken.

Na dertien minuten pakte middenmoter Empoli brutaal de leiding in Bergamo. Een teruggetrokken voorzet van Liam Henderson werd door Lorenzo Colombo achter Atalanta-doelman Marco Carnesecchi geschoten: 0-1.

Na ruim een half uur deed Atalanta iets terug via een knappe duikkopbal van Belg Charles De Ketelaere: 1-1. In de blessuretijd van de eerste helft zette Ademola Lookman, die onlangs werd verkozen tot beste Afrikaanse speler van 2024, de thuisploeg voor het eerst op voorsprong: 2-1.

Tien minuten na rust kwam Empoli langszij, na een onfortuinlijke overtreding van Berat Djimsiti in zijn eigen zestienmetergebied. Vanaf elf meter schoot Sebastiano Esposito hard raak door het midden: 2-2. Vlak voor het laatste fluitsignaal kroonde De Ketelaere zich tot matchwinner met een bekeken balletje: 3-2.