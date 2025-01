Donyell Malen heeft niet het Premier League-debuut beleefd waar hij van had gedroomd. In het thuisduel van Aston Villa met West Ham United kwam hij na 65 minuten binnen de lijnen, maar zag hij hoe zijn ploeg een 1-0 voorsprong weggaf: 1-1. Gezien de slotfase van de wedstrijd mocht Villa daar niet eens over klagen.

Aston Villa - West Ham United 1-1

Aston Villa, waar Ian Maatsen al in de eerste helft inviel, greep al vroeg in de wedstrijd de voorsprong. Jacob Ramsey was het eindstation van een schitterende aanval en rondde heerlijk af: 1-0. Snel daarna dacht Morgan Rogers de voorsprong te verdubbelen, maar de grensrechter gaf buitenspel aan.

In het restant van de eerste helft had de thuisploeg de overhand, maar vergat het de score op te voeren. Daardoor lag er nog een spannende tweede helft in het verschiet. Lucas Paqueta kreeg vlak na de pauze een grote mogelijkheid, maar zijn inzet ging net langs de voor hem verkeerde kant van de paal.

Na 65 minuten maakte Malen zijn entree binnen de lijnen op Villa Park. De Nederlander had niet lang nodig om zijn eerste kans te creëren, maar zijn schot ging recht op doelman Alphonse Aréola af. Twee minuten later lag de bal aan de andere kant in het netje. Emerson Palmieri kwam het hoogst bij een voorzet van Edson Álvarez en kopte zo de 1-1 binnen.

In de slotfase kon de wedstrijd nog beide kanten opvallen, maar was het zowaar West Ham dat de grootste kansen kreeg. Danny Ings had de winnende twee keer op zijn schoen, maar had het vizier net niet op scherp staan. In de allerlaatste seconde van de wedstrijd blunderde Emiliano Martínez nog gigantisch, maar werd het doelpunt van Paqueta afgekeurd wegens buitenspel.