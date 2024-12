Assist Marten de Roon leidt Atalanta naar koppositie in Serie A

Atalanta is er vrijdagavond op de valreep in geslaagd de koppositie in de Serie A te veroveren. In eigen huis bood AC Milan flink tegenstand, maar trok de ploeg van aanvoerder Marten de Roon toch aan het langste eind: 2-1.

Bij beide ploegen stond er één Nederlander aan de aftrap. Bij Atalanta was natuurlijk De Roon van de partij, aan de andere kant stond de man in vorm Tijjani Reijnders op het middenveld van Milan.

Atalanta kende een droomstart door al na ruim tien minuten spelen de voorsprong te pakken. De Roon legde een vrije trap van de zijkant van het veld bij de tweede paal neer, waar Charles De Ketelaere boven iedereen uittorende en kon binnenknikken: 1-0.

Heel lang kon de thuisploeg niet genieten van de voorsprong. Na 23 minuten benutte Rafael Leão zijn snelheid aan de linkerkant. De Portugees zette hard voor en zag Álvaro Morata bij de tweede paal attent binnenlopen: 1-1.

Daarna ging de wedstrijd redelijk lang gelijk op, al waren de beste kansen voor Atalanta. Mario Pasalic kreeg een vrije schietkans in de zestien meter, maar Mike Maignan lag op tijd in de hoek en kon de inzet keren.

Ook in de tweede helft was Atalanta de ploeg die het meest op zoek was naar de winnende goal. Ademola Lookman testte Maignan met een hard schot in de korte hoek, maar weer had de Fransman een fraaie reflex in huis.

Vijf minuten voor tijd kreeg Atalanta dan toch nog waar het recht op had. Sead Kolasinac kopte een hoekschop door naar de tweede paal, waar Lookman er als de kippen bij was om met het hoofd de 2-1 binnen te lopen. Door de zege passeert Atalanta Napoli, dat zondag nog in actie komt tegen Lazio, op de ranglijst.