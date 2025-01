AS Roma verslaat Lazio na slechte reeks en kan voorzichtig omhoog kijken

AS Roma heeft zondagavond een overwinning geboekt in il Derby della Capitale. Tegen Lazio was de ploeg van trainer Claudio Ranieri met 2-0 te sterk dankzij doelpunten van Lorenzo Pellegrini en Alexis Saelemaekers. Ondanks de nederlaag behoudt Lazio voorlopig zijn vierde plek op de ranglijst; Roma stijgt na een slechte reeks naar plek tien in de Serie A.

AS Roma - Lazio 2-0

De wedstrijd begon uitstekend voor de ploeg die op papier thuis speelde. Vanaf de rechterkant bezorgde Saelemaekers de bal op de zestien bij Pellegrini, die na even worstelen de bal in de kruising schoot: 1-0.

De tweede treffer volgde enkele minuten later, toen Saelemaekers zelf scoorde. Zijn eerste poging werd nog gestopt door doelman Ivan Provedel, maar uit de rebound was het alsnog raak. In het restant van de wedstrijd kwam Lazio het dichtst bij een doelpunt, maar dat werd niet meer gevonden.