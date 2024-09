AS Roma schakelt razendsnel en legt opvolger van Daniele De Rossi vast

AS Roma heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Op dezelfde dag dat clubicoon Daniele De Rossi ontslagen werd, heeft de club Ivan Juric aangesteld als nieuwe coach. De Kroaat tekent een eenjarig contract in Stadio Olimpico.

Roma is het seizoen dramatisch begonnen met slechts drie punten uit de eerste vier wedstrijden. Tegen Cagliari, Juventus en Genoa kwamen de hoofdstedelingen niet verder dan een gelijkspel, terwijl de thuiswedstrijd in de tweede speelronde tegen Empoli verloren ging.

Desondanks kwam het ontslag van De Rossi als een grote verrassing. De oud-middenvelder, die bijna zijn gehele carrière voor de club speelde, nam het roer vorig seizoen over van José Mourinho en leidde Roma met aantrekkelijk spel naar de halve finale van de Europa League.

Dit seizoen verloopt vooralsnog moeizaam, al was de verwachting dat De Rossi de tijd zou krijgen om een team te smeden van de vele miljoenenaankopen die dit seizoen naar Rome kwamen. Het heeft echter niet zo mogen zijn en De Rossi is na zijn mislukte avontuur bij SPAL andermaal een ervaring rijker en een illusie armer.

Met Juric trekt Roma een ervaren oefenmeester aan. De 49-jarige Kroaat was voor het laatst werkzaam bij Torino, waar hij Perr Schuurs onder zijn hoede had. Deze zomer vertrok hij bij de club en sindsdien was hij werkloos. Eerder was hij ook actief als hoofdtrainer van Hellas Verona, Genoa, Crotone en Mantova.

Juric is een eenjarig contract overeengekomen met Roma, al zit er wel in een clausule in zijn contract dat hij een jaar langer aan kan blijven als i Giallorossi zich plaatsen voor de Champions League. Zondag krijgt Roma de kans om zijn eerste wedstrijd van het seizoen te winnen, wanneer Udinese op bezoek komt in Olimpico.

Naast Juric waren ook Edin Terzic en Thomas Tuchel kandidaten om aan de slag te gaan bij Roma, zo wist Sky eerder op de dag na het ontslag van De Rossi te melden. Juric zou woensdagmiddag al aanwezig zijn geweest bij de trainingssessie van Roma.