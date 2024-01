AS Roma maakt mede dankzij Karsdorp geen fout op bezoek bij hekkensluiter

AS Roma heeft maandagavond geen fout gemaakt op bezoek bij US Salernitana. De ploeg van trainer Daniele De Rossi was met 1-2 te sterk voor de hekkensluiter van de Serie A. Rick Karsdorp was met een assist belangrijk voor i Giallorossi, die de vijfde plaats grijpen in Italië.

Bijzonderheden:

Roma kwam kort na het begin van de tweede helft op voorsprong dankzij Paulo Dybala, die een strafschop opeiste en Salernitana-doelman Guillermo Ochoa de verkeerde kant op stuurde: 0-1. Karsdorp begon voor het tweede opeenvolgende duel in de basis bij de uitploeg en was in de 65ste minuut verantwoordelijk voor een assist.

De ex-Feyenoorder kwam op vanaf de rechterflank en bediende Lorenzo Pellegrini bij de tweede paal. De Italiaan kon vervolgens simpel binnenschieten: 0-2. Kort daarna verkleinde Salernitana de marge naar één dankzij Grigoris Kastanos. De in Cyprus geboren middenvelder kopte een afgemeten voorzet van Loum Tchaouna achter Roma-keeper Rui Patrício: 1-2. In de slotfase werd niet meer gescoord, waardoor Roma de volle buit pakte.

Salernitana – AS Roma 1-2

51’ 0-1 Paulo Dybala (strafschop)66’ 0-2 Lorenzo Pellegrini (assist: Rick Karsdorp)70’ 1-2 Grigoris Kastanos (assist: Loum Tchaouna)