AS Roma komt met hoopvol bericht over gezondheid Evan Ndicka

AS Roma heeft hoogte gegeven van de gezondheidssituatie van Evan Ndicka. De verdediger maakt het naar omstandigheden goed, zowel fysiek als mentaal. Ndicka ging zondag tijdens Udinese - AS Roma vanuit het niets naar de grond, waarbij hij het gebied rond zijn hart aantikte. Het lijkt echter 'slechts' om een ribbenkwetsuur te gaan.

Bij een 1-1 stand in de tweede helft vond het schrikmoment plaats. Zonder verdere aanleiding ging Ndicka naar de grond, en greep daarbij naar zijn hart.

Medici snelden naar de Ivoriaan toe en vervoerden hem zo snel als ze konden richting de kleedkamers. Uiteindelijk werd het duel tot nader order gestaakt.

Nu deelt Roma een hoopvol bericht, inclusief een beeld waarop Ndicka strijdbaar voor de camera poseert. I Giallorossi schrijven daarbij de volgende caption: "Het team heeft Ndicka bezocht in het ziekenhuis. Evan voelt zich beter en is vol goede moed. Hij zal in het ziekenhuis blijven voor verder onderzoek. Forza Evan!"

Onder meer de Italiaanse tak van Sky volgde de ontwikkelingen rond Ndicka van meet af aan op de voet. Er kon al snel worden uitgesloten dat de 24-jarige mandekker een hartaanval had gehad. La Gazzetta dello Sport vermoedt een longcompressie, veroorzaakt door enkele harde botsingen eerder in het duel. De daadwerkelijke aard van de klachten blijft echter onbekend.

Net als wanneer Udinese - AS Roma uitgespeeld wordt. Hoewel Ndicka in minuut 72 naar de grond ging, werd het duel pas officieel gestaakt in minuut 83. Het reglement van de Serie A schrijft voor dat de wedstrijd binnen vijftien dagen moet worden afgerond, met inachtneming van eventuele doordeweekse verplichtingen. Zo moet Roma donderdag aantreden voor de return van het Europa League-tweeluik met AC Milan.

Mochten de Romeinen Udinese nog opzijzetten, blijven ze volop in de race voor Champions League-voetbal. Dan komt Roma namelijk op één punt van nummer vier Bologna. De nummers één tot en met vier van Italië gaan rechtstreeks het miljardenbal in, terwijl de nummer vijf genoegen moet nemen met de Europa League. Ook de Conference League is nog een mogelijkheid, mocht Roma onverhoopt afglijden naar de zesde plaats.

