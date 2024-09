Arteta hard aangepakt na klaagzang richting arbitrage: ‘Neem je medicijnen, Mikel!’

Roy Keane heeft zich uitgelaten over Mikel Arteta naar aanleiding van zijn uitspraken na afloop van de wedstrijd tussen Manchester City en Arsenal (2-2). De Spaanse oefenmeester van the Gunners was niet te spreken over scheidsrechter Michael Oliver, maar Keane vindt dat hij zijn energie ergens anders in moet stoppen.

Arteta had totaal geen begrip voor het besluit van Oliver om Leandro Trossard op slag van rust zijn tweede gele kaart te geven. Arsenal slaagde er lange tijd in om met tien man de 1-2 voorsprong vast te houden in het Etihad Stadium, totdat John Stones in extremis de gelijkmaker binnenschoot.

Na afloop uitte Arteta zijn ongenoegen richting de arbitrage, aangezien Jérémy Doku niet werd bestraft na het wegschieten van de bal, hetgeen waar Trossard zijn tweede gele kaart voor ontving. “Het waren twee incidenten die erg veel op elkaar leken”, zei Arteta na afloop in een interview.

“Er was juist één moment heel anders met een andere uitkomst, die je uiteindelijk dwingt om een wedstrijd te spelen waar niemand naar wilde kijken”, doelt Arteta op de rode kaart van zijn pupil. “Je kan me er verder naar vragen, maar ik wil het er verder niet over hebben.”

Roy Keane vindt de frustraties van de Arsenal-manager misplaatst. “Managers klagen iedere week over arbitrale beslissingen, maar je moet het gewoon accepteren”, vindt de analist van Sky Sports, die zich vervolgens verder richt tot Arteta.

“Diep vanbinnen is hij misschien ook tevreden met een punt. Waarschijnlijk was de rode kaart terecht, maar prijs je team dan voor de goede reactie die ze hebben gegeven. Toon een beetje klasse, neem je medicijnen en ga door”, luidt het harde oordeel van Keane.

“Het zou goed zijn als een manager na afloop gewoon kan toegeven dat het een terechte beslissing van de scheidsrechter is. Elke trainer gedraagt zich tegenwoordig wekelijks zo”, besluit een geïrriteerde Keane.