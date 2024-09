Arsenal wordt gedwongen ander shirt te dragen in stadsderby tegen Tottenham Hotspur

Arsenal moet zondag in de stadsderby tegen aartsrivaal Tottenham Hotspur noodgedwongen aantreden in het zwarte uitshirt. Het thuisshirt van the Gunners bevat volgens scheidsrechtersorganisatie PGMOL te veel wit, waardoor er verwarrende situaties kunnen ontstaan tegen het in het wit geklede Tottenham.

Het wordt voor het eerst in 38 jaar, sinds het seizoen 1985/86, dat Arsenal op bezoek bij Tottenham het uitshirt zal dragen. Het thuisshirt van Arsenal bevat meer wit dan het shirt van vorig seizoen en de club werd er aan het begin van het seizoen op gewezen dat dit een verwarrend effect zou kunnen veroorzaken tegen teams met een wit shirt.

Arsenal heeft geprobeerd om de PGMOL te overtuigen om met rode sokken en een rood broekje te spelen tegen Tottenham, in een poging toch het uitshirt om de schouders te kunnen doen. De PGMOL gaat hier echter niet in mee, waardoor Arsenal zondag zwart draagt.

Het besluit houdt automatisch in dat Tottenham later in het seizoen, wanneer het in het Emirates Stadium aantreedt tegen Arsenal, ook in een alternatief shirt zal moeten aantreden. Het uittenue van the Spurs is blauw, het derde tenue is groen.

Belangrijker dan de shirtkeuze zijn de sportieve belangen die op het spel staan. Arsenal is het seizoen met zeven punten uit drie duels redelijk begonnen, al heerst er een zuur gevoel na het 1-1 gelijkspel tegen Brighton & Hove Albion vlak voor de interlandperiode.

Tottenham heeft de drie punten nog harder nodig. De ploeg van manager Ange Postecoglou heeft slechts vier punten verzameld uit drie duels en ging in de laatste wedstrijd voor de interlandbreak onderuit tegen Newcastle United (2-1).

Arsenal moet het in de North London Derby stellen zonder Declan Rice. De Engels international kreeg tegen Brighton vlak na rust zijn tweede gele kaart, nadat hij de bal lichtjes voor de voeten van Joël Veltman wegtikte. Arsenal vond het zeer zwaar gestraft, maar de PGMOL heeft inmiddels geoordeeld dat de gele kaart terecht was.