Arsenal wil competitiegenoot beroven van topspits; prijskaartje van 116 miljoen

De directie van Arsenal is van plan de club komende zomer verder op te bouwen en is daarom bereid wederom een substantieel transferbudget beschikbaar te stellen. Dat stelt The Guardian, dat ook weet dat het leeuwendeel van dat geld uitgegeven moet worden aan een nieuwe spits. The Gunners hebben drie toptargets geïdentificeerd voor die positie.

Eén daarvan is Newcastle United-aanvaller Alexander Isak, die wordt gezien als 'een van de hoofddoelwitten' voor komende zomer. De Zweed stond al op de radar van Arsenal toen hij bij the Magpies tekende in 2022 en mogelijk lonkt nu alsnog een overstap naar Noord-Londen. Volgens het Engelse medium moet hij 100 miljoen pond, omgerekend zo'n 116 miljoen euro, kosten.

Een ander transfertarget is al langer bekend. Viktor Gyökeres, dit seizoen furore makend als aanvalsleider bij Sporting Portugal, wordt al geruime tijd aan Arsenal gelinkt. Hij heeft al ervaring in Engeland, daar hij voor zijn overstap naar Portugal de vaste spits was van Championship-ploeg Coventry City. Volgens The Guardian kent zijn contract een ontsnappingsclausule van 100 miljoen euro.

Ook Juventus-spits Dusan Vlahovic kan naar verluidt op interesse rekenen van Arsenal. De Servisch international maakt al jaren indruk in de Serie A met zijn doelpuntenproductie en is nog altijd maar 24 jaar oud.

Ivan Toney, die reeds is teruggekeerd van een schorsing wegens het overtreden van de gokregels, maakt naar alle waarschijnlijkheid niet de overstap naar Arsenal. De Brentford-aanvaller stond in eerder stadium nog wel op het verlanglijstje van Mikel Arteta, maar deze interesse zou 'bekoeld' zijn.

Arsenal kijkt niet alleen naar versterkingen in de punt van de aanval. Michael Olise, Frans jeugdinternational en smaakmaker bij Crystal Palace, zou ook in de belangstelling staan van de huidige nummer twee van de Premier League. Hij is voor een afkoopsom van rond de 75 miljoen euro op te pikken. Ook Manchester United en Manchester City houden zijn ontwikkelingen echter nauwlettend in de gaten.

Mocht Arsenal komende zomer daadwerkelijk tientallen miljoenen euro's spenderen, dan gebeurt dat voor de tweede transferzomer op rij. In de aanloop naar het lopende seizoen werd de portemonnee getrokken voor namen als Declan Rice, Kai Havertz en Jurriën Timber.

