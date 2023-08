Arsenal verslaat Monaco na strafschoppen en wint de Emirates Cup

Woensdag, 2 augustus 2023 om 21:05 • Bart DHanis • Laatste update: 21:11

Arsenal heeft beslag gelegd op de Emirates Cup. In het eigen Emirates Stadium kwam de ploeg van Mikel Arteta binnen negentig minuten niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen AS Monaco, maar na een strafschoppenserie (5-4) mag Arsenal alsnog de beker omhooghouden. Eddie Nketiah scoorde namens de thuisploeg en Youssouf Fofana kopte raak namens Monaco. Jurriën Timber begon aan de aftap en deed zestig minuten mee.

De eerste grote kans van de wedstrijd werd gecreëerd door Monaco. Aleksandr Golovin kreeg de bal teruggelegd en haalde uit van net buiten het zestienmetergebied, maar Aaron Ramsdale ranselde de bal knap uit de bovenhoek. Even later liet ook de thuisploeg van zich horen. Via Nketiah had Arsenal op voorsprong kunnen komen, maar de spits kopte de bal rakelings over het doel.

Enkele minuten later maakte Fofana er namens Monaco alsnog 0-1 van. Via een corner kopte de centrale middenvelder hard raak. Heel lang konden de Monegasken niet genieten van de voorsprong, want ook Arsenal had blijkbaar geoefend op hoekschoppen. Gabriel Martinelli slingerde de bal voor het doel en Nketiah promoveerde de hoekschop nog voor rust van korte afstand tot doelpunt: 1-1.

Na rust was Wissam Ben Yedder heel dichtbij het tweede doelpunt van Monaco, maar hij zag de paal in de weg staan. Twintig minuten voor tijd leek Leandro Trossard namens Arsenal de 2-1 binnen te schieten, maar hij faalde van dichtbij en schoot naast. Verder dan 1-1 kwamen beide ploegen dus niet. Strafschoppen moesten uiteindelijk bepalen wie er met de Emirates Cup mee vandoor ging.

In de penaltyreeks trok Arsenal aan het langste eind. De eerste drie penalty's van beide ploegen werden overtuigend binnengeschoten. Bij de vierde strafschop van Monaco ging het echter fout. Takumi Minamino schoot de bal niet ver genoeg in de hoek, waarop Ramsdale kon keren. De winnende pingel werd door Gabriel Magalhães genomen namens the Gunners. Hij aarzelde niet en knalde succesvol raak, waardoor Arsenal de Emirates Cup in de wacht sleepte.