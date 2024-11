Arsenal haakt voorlopig af in titelstrijd na nederlaag tegen Newcastle United

Arsenal is zaterdagmiddag tegen een dure nederlaag aangelopen in de Premier League. De ploeg van manager Mikel Arteta werd afgetroefd door Newcastle United, dat dankzij een treffer van ex-Willem II'er Alexander Isak met 1-0 won. Zodoende lijkt Arsenal de landstitel voorlopig uit het hoofd te moeten zetten. De achterstand op Manchester City en Liverpool, die een wedstrijd minder hebben gespeeld, bedraagt respectievelijk vijf en vier punten. Newcastle stijgt naar plek acht.

Vooraf was het bij Arsenal de vraag of Gabriel Magalhães fit genoeg zou zijn om te starten. Dat bleek het geval en dus verhuisde Ben White naar de bank. Jurriën Timber begon als linksback, terwijl Leandro Trossard en Kai Havertz de aanvallers waren. Mikel Merino, ex-Newcastle, startte ook. Bij Newcastle moest Sandro Tonali het verrassenderwijs doen met een reserverol. Isak werd voorin geflankeerd door Anthony Gordon en Joelinton.

De start van Arsenal op St. James' Park was hoopgevend met enkele dreigende dribbels van Bukayo Saka en een ietwat teleurstellend schot van Trossard. Ook Timber liet zich gelden met een sterke loopactie, waarmee hij Saka een schietkans gaf. De buitenspeler raakte de bal echter niet goed en zag zijn lage inzet naast de voor hem verkeerde kant van de paal belanden.

In de twaalfde minuut greep Newcastle de voorsprong. Isak kopte een diepe bal terug tot bij Sean Longstaff. De middenvelder bereikte Gordon aan de rechterkant en diens scherpe voorzet bleek precies op maat voor de doorgelopen Isak, die tussen Gabriel en William Saliba in binnenkopte: 1-0. Het betekende voor de Zweed zijn twaalfde treffer in zijn laatste twaalf thuiswedstrijden in de Premier League.

Arsenal moest in de achtervolging en zou voor rust enkele keren redelijk dicht bij de gelijkmaker komen. Allereerst via Saka, die op aangeven van Havertz naast kopte. Even later zag Merino zijn zeker lijkende treffer voor de doellijn gekeerd worden door Lewis Hall. Tussendoor werd ook Newcastle gevaarlijk. Zo schoot Joe Willock (ex-Arsenal) net naast en leverde een actie van Gordon, die Timber aftroefde, uiteindelijk niet meer op dan een hoekschop.

In het eerste kwartier na rust wist Arsenal in aanvallend opzicht niets te bewerkstelligen. Newcastle was feller en Arsenal werd ook op inzet afgetroefd. Arteta greep in en bracht Oleksandr Zinchenko en Ethan Nwaneri binnen de lijnen voor Gabriel Martinelli en Merino. Die ingreep sorteerde niet het gewenste effect voor de Londenaren, die amper kansen wisten te creëren.

Eén van de weinige mogelijkheden die the Gunners na rust kregen was voor Declan Rice, die zich in kansrijke positie bevond, maar een teleurstellend rollertje produceerde. Het gemis van Martin Ødegaard en diens creativiteit was duidelijk voelbaar bij Arsenal, dat vlak voor tijd nog één grote kans kreeg. Bij de tweede paal kopte Rice, tot zijn eigen ongeloof, naast.