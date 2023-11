Arsenal-talent scoort 10 keer en vernedert Liverpool in duel met bizarre uitslag

Zondag, 19 november 2023 om 12:25 • Wessel Antes

De vijftienjarige Chido Obi-Martin zal een bijzonder gevoel hebben overgehouden aan de wedstrijd tussen Arsenal Onder 16 en Liverpool Onder 16. De Deense spits wist met liefst 10 doelpunten een ontegenzeggelijke bijdrage te leveren aan een 3-14 zege voor the Gunners.

Er stond zaterdag geen maat op de talenten van Arsenal. Obi-Martin wist de hoofdrol op zich te nemen door liefst tien keer het net te vinden. In de video die de spits deelt op zijn Instagrampagina is te zien dat hij amper nog juicht na een aantal van zijn doelpunten. “Bro got tired of celebrating”, valt terug te lezen in de reacties, gevolgd door vele lachende emoticons.

Obi-Martin is het volgende grote talent uit de befaamde Arsenal Academy. De Deense spits met Nigeriaanse roots werd opgepikt bij FC Kopenhagen en is nu door zijn tien doelpunten onderwerp van gesprek in heel voetbalminnend Engeland. Obi-Martin staat in de toekomst voor een moeilijke keuze, daar hij voor Denemarken, Engeland en Nigeria mag uitkomen.

Momenteel speelt de spits zijn jeugdinterlands voor Denemarken Onder 17, voor wie hij in negen wedstrijden zeven keer trefzeker was. In het begin van dit kalenderjaar speelde Obi-Martin twee jeugdinterlands mee met Engeland Onder 16. De Engelse voetbalbond laat spelers met een dubbele nationaliteit vaak al op jonge leeftijd meekijken bij the Three Lions. Zo speelde ook Almeerder Noah Ohio jeugdinterlands voor Engeland, waardoor hij nu goed bevriend is met Real Madrid-ster Jude Bellingham.

De vijftienjarige Obi-Martin zet in de jeugdopleiding van Arsenal in ieder geval reuzestappen, daar hij al debuteerde voor Arsenal Onder 21 in de Premier League 2. Het vaakst komt hij uit voor Arsenal Onder 18, voor wie hij in zes wedstrijden drie keer wist te scoren. Obi-Martin speelde dit seizoen ook twee duels met Arsenal Onder 19 in de Youth League.

In Noord-Londen denkt men dat Obi-Martin net als Ethan Nwaneri heel jong kan debuteren in de Premier League. Mikel Arteta liet het toptalent toen in de uitwedstrijd met Brentford (0-3 winst) op vijftienjarige leeftijd ruiken aan het hoogste niveau van Engeland. Obi-Martin wordt ingeschaald in hetzelfde rijtje met Nwaneri en Myles Lewis-Skelly, die beiden een lichting ouder zijn.

Naast de video deelt Obi-Martin een Snapchat in zijn verhaal waarop te zien is dat hij de wedstrijdbal mee naar huis heeft gekregen. “14-3 W vs Liverpool” en “Scored 10” zijn de bijschriften bij de foto, begeleid door een emoticon met hartjesogen.