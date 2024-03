Arsenal moet heel diep gaan tegen FC Porto maar is wél kwartfinalist

Arsenal heeft de kwartfinale bereikt in de Champions League. Strafschoppen waren nodig om het taaie Porto te verslaan in de achtste finale van het miljardenbal, na de 1-0 overwinning na 120 minuten spelen en de 1-0 nederlaag van drie weken geleden. Doelman David Raya was de grote held in de strafschoppenserie door twee pogingen van Porto te keren. Het is de eerste keer sinds 2010 dat Arsenal zich bij de laatste acht in de Champions League schaart.

De verhoudingen in het volgepakte Emirates Stadium werden al snel duidelijk. Arsenal zocht de aanval op en het sluwe Porto verdedigde gegroepeerd en gedisciplineerd. Op een kopbal over de lat van Ben White na wist de thuisclub weinig gevaar te stichten in de Portugese defensie. Ondertussen kroop Porto steeds meer uit zijn schulp.

Raya moest halverwege de eerset helft gestrekt op een schot richting de rechterhoek van Evanilson. Aan de andere kant kreeg Declan Rice bij een kopbal te maken met de elleboog van de inmiddels 41-jarige Pepe, die als vanouds de nodige noeste arbeid verrichte in de laatste linie van Porto.

Waar iedereen al dacht aan een 0-0 stand bij rust, daar sloeg Arsenal toe in de 41ste minuut. Martin Ødegaard bracht Leandro Trossard in stelling met een slimme steekbal de zestien in, waarna de Belgische vleugelaanvaller onberispelijk raak schoot in de verre hoek: 1-0. Een flinke opsteker voor Arsenal, dat wist dat het moest scoren om de 1-0 nederlaag van drie weken geleden weg te poetsen.

Evanilson liet kort na rust weer van zich horen met een acrobatische omhaal. De inzet trof echter geen doel en spits van Porto moest zich vanwege de harde landing laten behandelen. Arsenal probeerde het initatief in handen te houden, maar dat leverde niet de zo gewenste 2-0 op. Rice zag een poging worden geblokt door de alerte Pepe.

De 2-0 leek er na 68 minuten alsnog te komen. Een ingreep van doelman Diogo Costa kwam terecht bij Ødegaard, die de bal van buiten de zestien in een leeg doel schoot. Arbiter Clement Turpin oordeelde echter dat Kai Havertz kort daarvoor aan het shirtje had getrokken van Pepe, waardoor een streep ging door de tweede goal van the Gunners. In de nasleep kreeg Mikel Arteta geel wegens protesteren.

De manager van Arsenal besloot om Gabriel Jesus in de slotfase in te brengen en de Braziliaan zorgde direct voor gevaar. Na goed voorbereidend werk van de invaller schoot Ødegaard in kansrijke positie net naast. Het lukte de thuisspelende ploeg niet om de bevrijdende 2-0 te produceren, waardoor een verlenging noodzakelijk was geworden in Noord-Londen.

Verlenging

In de verlenging kwam vooral de heldhaftigheid van Pepe goed naar voren. De doorgewinterde routinier haalde opnieuw een hoop weg achterin, terwijl de strafschoppenserie steeds dichterbij kwam. Echt grote kansen voor Arsenal bleven ook uit. Arteta haalde doelpuntenmaker Trossard naar de kant en stuurde de nog frisse Eddie Nketiah het veld in. Oleksandr Zinchenko verving de moegestreden Jakub Kiwior. Het leverde echter niet de 2-0 op en strafschoppen moesten dus de winnaar aanwijzen. Arsenal was daarin de sterkste en is dus kwartfinalist.

Strafschoppen Arsenal - FC Porto 5-2

1-0 Ødegaard1-1 Pepê2-1 Havertz2-1 Wendell schiet tegen de paal3-1 Saka3-2 Grujic4-2 Rice5-2 Raya keert inzet Galeno