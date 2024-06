‘Volgende Europese grootmacht meldt zich voor Johan Bakayoko’

‘Arsenal meldt zich voor PSV-aanvaller Johan Bakayoko, die een flinke transfersom moet opleveren’

Arsenal is momenteel het meest concreet voor PSV-aanvaller Johan Bakayoko, zo meldt Gazet van Antwerpen dinsdag. Volgens de Belgische krant trekken the Gunners aan zijn mouw. Bakayoko ligt in Eindhoven nog tot medio 2026 vast, waardoor hij PSV een mooie transfersom kan opleveren.

De 21-jarige Bakayoko werd de afgelopen maanden gelinkt aan Bayern München, Borussia Dortmund en Liverpool. Daar komt nu ook Arsenal bij. Volgens de Belgische berichtgeving is de vleugelflitser, ondanks een teleurstellend EK tot dusver, zeer populair op de transfermarkt.

GvA stelt dat Arsenal een duidelijk plan heeft met Bakayoko. “De Engelse vicekampioen zoekt toptalenten die passen in de stijl van coach Mikel Arteta en Bakayoko heeft het profiel. Hij zou er zichzelf kunnen ontwikkelen in de schaduw van de Engelse rechtsbuiten Bukayo Saka. De Belg heeft een gelijkwaardig profiel en zou Saka op termijn kunnen opvolgen.”

Het kan nog even duren voor de mogelijke transfer van Bakayoko naar Arsenal plaatsvindt. “De Rode Duivels en de Belgische voetbalbond verkiezen sowieso dat transfers pas na het EK worden geregeld. De vraagprijs van PSV zal ook niet min zijn en zeker 45 miljoen euro bedragen.”

Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Bakayoko eveneens op 45 miljoen euro. PSV kan een behoorlijke winst maken op de Belg, die in 2019 voor een bescheiden bedrag werd opgepikt bij Anderlecht.

Na indruk te hebben gemaakt bij Jong PSV brak Bakayoko in het seizoen 2022/23 door in de hoofdmacht van de Eindhovenaren. Inmiddels staat de teller op 85 officiële wedstrijden, waarin de linkspoot goed was voor 21 doelpunten en 19 assists. Met name in het afgelopen seizoen was Bakayoko een ware attractie in de Eredivisie, die door PSV gewonnen werd.

