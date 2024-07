Arsenal-manager Arteta lyrisch over ‘aankoop’ Timber: ‘Kijk gewoon naar hem’

Jurriën Timber is weer helemaal terug bij Arsenal. De verdediger liep begin vorig seizoen een zware knieblessure op, maar is inmiddels helemaal hersteld en deed in de afgelopen twee oefenwedstrijden ruim een uur mee bij the Gunners. Manager Mikel Arteta is dolblij dat hij weer de beschikking heeft over de voormalig Ajacied.

Timber deed donderdag 62 minuten mee in de oefenwedstrijd tegen AFC Bournemouth (2-1 winst) en mocht het zondag een minuutje langer later zien, tegen Manchester United (2-1 winst).

Voordat Timber vorig seizoen geblesseerd raakte, werd hij op de backposities geposteerd. De multifunctionele verdediger stond tegen Manchester United in het hart van de verdediging, om Ben White de gelegenheid te geven op rechtsback in actie te komen.

Arteta gaf na afloop aan dat hij daarvoor koos om slechts één wijziging in zijn opstelling hoeven door te voeren. "Het is een simpele keuze", vertelde de oefenmeester na het duel. "En er is al zo lang zo veel chemie in de ploeg, dus vond ik het beter om slechts één wijzing in de opstelling door te voeren."

"Nu kan hij weer ritme opdoen, want hij heeft het afgelopen jaar duidelijk veel voetbal gemist. We hebben hem gevraagd om op een andere positie te spelen dan we in gedachten hadden vanwege de aantallen en de spelers die we op dit moment hebben, maar ik ben erg blij."

"Kijk gewoon naar hem", steekt Arteta de loftrompet. "Zijn drukzetten, zijn leiderschap, zijn kalmte. Hij is als een nieuwe aanwinst voor ons en een grote toevoeging aan het team."

Timber lijkt dit seizoen met White te moeten vechten om de rechtsbackpositie bij Arsenal. Het centrum van Arsenal, bestaande uit Gabriel Magalhães en William Saliba, staat als een huis.

Arsenal oefent nog tegen Liverpool, Bayer Leverkusen en Olympique Lyon, voordat op 17 augustus de eerste Premier League-wedstrijd wordt afgewerkt, thuis tegen Wolverhampton Wanderers.

