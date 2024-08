Arsenal heeft definitief beet en legt kleine 40 miljoen euro op tafel voor Spaanse EK-held

Arsenal heeft zich definitief versterkt met Mikel Merino. De Spanjaard komt over van Real Sociedad en tekent een vierjarig contract in het Emirates Stadium. The Gunners hebben bovendien een optie op een extra seizoen in zijn contract opgenomen.

De 28-jarige Merino stond sinds 2018 onder contract bij Real Sociedad, dat volgens Britse media maximaal 37,5 miljoen euro ontvangt. De centrale middenvelder kent een zomer om nooit te vergeten, nadat hij afgelopen zomer al Europees kampioen werd met Spanje. Merino was in de kwartfinale tegen Duitsland (2-1) goud waard door vlak voor het einde van de verlenging raak te koppen.

“Mikel is een speler die ons met zijn ervaring en veelzijdigheid heel veel kwaliteit zal brengen”, vertelt manager Mikel Arteta op de clubwebsite. “Hij heeft nu al een aantal seizoenen op club- en internationaal niveau aan de top van het spel gespeeld. Mikel zal onze selectie aanzienlijk sterker maken met zijn technische vaardigheden en zijn sterke en positieve karakter en persoonlijkheid.”

"Zoals we allemaal in de zomer hebben gezien, is Mikel ook een winnaar, met zijn sterke prestaties tijdens het EK hielp hij Spanje het toernooi te winnen. We zijn verheugd om Mikel en zijn familie bij de club te verwelkomen en kunnen niet wachten om met hem te gaan werken."

Merino, die in het buitenland al ervaring opdeed bij Borussia Dortmund en Newcastle United, laat weten dat hij niet lang hoefde na te denken toen Arsenal zich meldde. “Omdat de laatste jaren is gebleken hoe groot de club is. Maar ook de ambitie die het team uitstraalt. Dat heb ik kunnen zien door de wedstrijden te bekijken, maar werd me ook duidelijk na gesprekken met Edu (sportief directeur, red.) en Mikel.”

“Toen zij mij uitlegden met welk proces zij bezig zijn en de manier waarop ze dingen aanpakken, wordt de keuze makkelijker gemaakt. Je ziet de honger, de ambitie en hoe ze willen winnen. Als speler zoek ik daarnaar in mijn carrière. Ik wil blijven groeien en winnen is het belangrijkste voor me.”

Merino is een jeugdproduct van Osasuna, de club uit zijn geboortestad Pamplona. In 2016 verdiende hij een transfer naar Borussia Dortmund, de club die hem een jaar later verhuurde aan Newcastle United. De Engelsen namen hem in 2018 definitief over, maar verkochten hem diezelfde zomer aan Sociedad. Voor die club speelde hij 242 duels, waarin hij 27 goals en 30 assists liet noteren.