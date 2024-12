Arsenal-fan John Ssenyonga is woensdag in Uganda doodgeschoten nadat hij de naderende overwinning van zijn club op Manchester United vierde, zo meldt de BBC. De beveiliger die de fan doodschoot, is op de vlucht.

Ssenyonga was één van de vele fans die de wedstrijd bekeek in een restaurant in Lukaya, een stad op zo'n honderd kilometer van de hoofdstad Kampala. Tegen het einde van de wedstrijd waren de Arsenal-fans in een jubelstemming door de 2-0 voorsprong.

De manager van het betreffende gebouw werd boos vanwege het geluid dat de juichende Arsenal-fans produceerden en vroeg daarop om de hulp van een beveiliger.

Een lokale journalist, Farish Magembe, vertelt aan de BBC dat de Arsenal-fans geen gehoor gaven aan het verzoek om het rustiger aan te doen. De manager schakelde daarop het elektriciteit in het gebouw uit.

Dat leidde weer tot woedende reacties van de Arsenal-fans, die als tegenreactie nog meer geluid begonnen te maken. Op dat moment besloot de beveiliger het vuur te openen op de betreffende fans.

Ssenyonga werd geraakt en overleed ter plekke. Een andere Arsenal-fan, Lawrence Mugejera, werd ook geraakt en naar het ziekenhuis vervoerd. Zowel de manager als de beveiliger zijn op de vlucht geslagen. De politie is naar hen op zoek.

Een woordvoerder van de politie, Twaha Kasirye, bevestigde later dat er een vuurwapen is aangetroffen op het plaats delict. "Wij veroordelen het incident en vragen iedereen met informatie die de politie kan helpen de verdachte ter verantwoording te roepen, zich uit te spreken", aldus Kasirye.

Het is niet de eerste keer dat er een Premier League-gerelateerde slachtoffer te betreuren valt in Uganda. Zo stak een Arsenal-fan in oktober een Man United-fan neer, na een discussie over een uitslag tussen Arsenal en Liverpool.

In januari vorig jaar overleed een jeugdraadslid in Kampala aan messteken nadat hij tussenbeide was gekomen bij een vechtpartij, die ontstond nadat Arsenal had verloren van Manchester City. Slechts een week daarvoor werd een Arsenal-fans doodgeslagen in de stad Adjumani.