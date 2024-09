Arsenal en Arteta houden adem in na slecht nieuws uit ziekenboeg: 'Hopelijk geen maanden'

Martin Ødegaard is voorlopig niet inzetbaar, zo meldt manager Mikel Arteta van Arsenal woensdag. In diverse Engelse media wordt gesuggereerd dat de Noorse aanvoerder pas in november zijn rentree maakt, al kan Arteta niet met zekerheid zeggen wanneer Ødegaard terugkeert.

''We zullen Martin Ødegaard helaas een tijdje kwijt zijn'', verzucht Arteta woensdag op de persconferentie in aanloop naar de Champions League-wedstrijd van Arsenal tegen Atalanta van donderdagavond.

''Uit de scans die zijn uitgevoerd wordt duidelijk dat er schade is aan het kraakbeen van de enkel'', legt de Spaanse trainer uit waar Ødegaard precies mee kampt. ''Hopelijk is het geen kwestie van maanden. Maar we kunnen voorlopig alleen afwachten.''

Ødegaard ontbrak zondag in de North London Derby met Tottenham Hotspur, evenals de geschorste Declan Rice. Desondanks wist Arsenal, met Jorginho en Thomas Partey als controleurs op het middenveld, met 0-1 te winnen in het Tottenham Hotspur Stadium.

De Noorse spelmaker van Arsenal raakte eerder deze maand geblesseerd tijdens een Nations League-duel van Noorwegen met Oostenrijk (2-1). Het zag er direct niet goed uit voor Ødegaard, die noodgedwongen gewisseld moest worden.

Een dag later stapte Ødegaard met krukken het vliegtuig in voor zijn vlucht richting Londen. De woorden van bondscoach Ståle Solbakken stemden de supporters van Arsenal sowieso al weinig hoopvol. “Zijn blessure zag er in de kleedkamer ook slecht uit”, zei de Noorse oefenmeester na afloop van de ontmoeting met Oostenrijk.

Arsenal moet het dus zonder Ødegaard doen tegen Atalanta en in het topduel in de Premier League van zondag met Mancheter City. Ook de thuiswedstrijd tegen Paris Saint-Germain op 1 oktober lijkt sowieso te vroeg te komen voor de aanvoerder van the Gunners.