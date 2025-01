Arsenal draait het via wéér een hoekschop helemaal om in derby tegen Tottenham Hotspur

Arsenal is woensdagavond als winnaar uit de bus gekomen in de North London Derby tegen Tottenham Hotspur. De ploeg van Mikel Arteta kwam al op vroeg op achterstand door een prachtig doelpunt van Heung-Min Son, maar stelde nog voor rust orde op zaken. Arsenal had daar - niet voor het eerst dit seizoen - een hoekschop voor nodig. Het leverde een eigen treffer van Dominic Solanke op. Kort daarna bepaalde Leandro Trossard de eindstand op 2-1. Arsenal profiteert van het puntenverlies van Liverpool en verkleint de achterstand op de koploper in de Premier League tot vier punten. Tottenham staat zeer teleurstellend dertiende.

Arsenal raakte in de FA Cup tegen Manchester United (1-1, v.n.s.) Gabriel Jesus kwijt door een knieblessure. Raheem Sterling kreeg tegen Tottnenham van Mikel Arteta rechts voorin het vertrouwen boven Gabriel Martinelli.

Tottenham opende sterk in het Emirates Stadium. Na een kwartier spelen kreeg Dejan Kulusevski uit een hoekschop de eerste grote kans van de wedstrijd. De Zweed stuitte van dichtbij op de handen van David Raya.

Bij een nieuwe corner van Tottenham was het enkele minuten later raak. Gabriel kopte de bal voor Arsenal uit de doelmond, waarna Heung-Min Son vanuit de tweede lijn de bal prachtig ineens uit de lucht nam. Raya kon er net niet bij: 0-1.

Arsenal wist de wedstrijd in de slotfase van de eerste helft helemaal om te buigen. Zoals zo vaak dit seizoen hadden the Gunners daarvoor een corner nodig. Tottenham-doelman Antonin Kinsky schatte de situatie verkeerd in, waardoor Gabriel bij de tweede paal kon inkoppen. De bal ging uiteindelijk binnen via het lichaam van Solanke, die een eigen treffer op zijn naam kreeg: 1-1.

Een minuut voor rust maakte Arsenal zijn tweede van de avond, een treffer die werd ingeleid door balverlies van Yves Bissouma. Martin Ødegaard bezorgde de bal bij Trossard, die vanaf de linkerflank de verre hoek vond. Daarbij had de Belg geluk dat Kinsky het houdbaar ogende schot liet glippen: 2-1.

Acht minuten na rust dacht Kai Havertz de marge voor Arsenal te vergroten. De spits stond op de goede plek om een hoekschop in te koppen, maar zag zijn poging rakelings naast eindigen.

Tottenham had moeite om een slotoffensief op gang te brengen tegen Arsenal, maar probeerde het in blessuretijd nog wel via een omhaal van Solanke, die de bal echter helemaal verkeerd raakte.