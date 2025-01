Arsenal bijt zich stuk op Newcastle United, dat droomt van eerste Engelse prijs sinds 1955

Arsenal heeft dinsdag met 0-2 verloren van Newcastle United in de eerste halve finale van de EFL Cup. Alexander Isak scoorde opnieuw voor the Magpies en het was vooral aanvallend een frustrerende avond voor Arsenal, dat legio kansen verprutste. De return is begin februari in Newcastle. De andere halve finale van het bekertoernooi gaat tussen Tottenham Hotspur en Liverpool.

Jurriën Timber startte bij Arsenal als rechtsback, terwijl Sven Botman samen met Dan Burn het centrale duo vormde aan de kant van Newcastle United. Botman maakte afgelopen weekeinde tegen Tottenham Hotspur (1-2 winst) zijn rentree na een maandenlange absentie vanwege een zware blessure.

Timber was binnen het kwartier heel dicht bij de 1-0. De vleugelverdediger kopte uit een corner en van dichtbij net over. Arsenal werd dominanter naarmate de eerste helft vorderde en was na een half uur opnieuw dicht bij de openingstreffer. De doorgebroken Gabriel Martinelli schoot keihard tegen de paal, tot ergenis van zijn manager Mikel Arteta.

Het gegroepeerd verdedigende Newcastle United nam in de slotfase van de eerste helft de leiding. Een lange bal kwam terecht voor de voeten van Isak, die van dichtbij en via de onderkant van de lat raak schoot: 0-1. De zesduizend meegereisde fans gingen helemaal uit hun dak in het uitvak aan de andere kant. Gabriel Magalhães was in de slotminuut dicht bij de gelijkmaker, maar Botman bracht op tijd redding. Frustratie dus alom halverwege bij Arsenal.

Arsenal zocht ook na rust het doel op van de bezoekers, maar zonder groot succes. Het was opnieuw Newcastle United dat keihard toesloeg op de counter. David Raya pareerde nog een knal van Isak, maar in de rebound was het Anthony Gordon die Timber aftroefde en de 0-2 binnen tikte. Opnieuw doldwaze taferelen in het uitvak gevuld met Geordies.

De thuisclub bleef het proberen en kreeg een opgelegde mogelijkheid na bijna een uur spelen. Kai Havertz had alle ruimte om binnen te koppen, maar kreeg de bal op zijn schouder, waardoor de kans in rook opging. Er was meer frustratie in het Noord-Londense kamp, want een schot van Declan Rice werd geblokt en een kopbal van William Saliba vloog over. Ondertussen tikte de tijd weg in het nadeel van Arsenal.

Arsenal wist dat ene goaltje maar niet te maken en het verdedigend ingestelde Newcastle United loerde op de counter. Het team van Eddie Howe stapte met een 0-2 overwinning van het veld en mag blijven hopen op de eerste binnenlandse prijs sinds 1955. Destijds werd de FA Cup gewonnen door de club uit het noordoosten van Engeland. In 1969 werd nog de Inter Cities Fairs Cup veroverd, de voorloper van de UEFA Cup.