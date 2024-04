Arno Vermeulen stopt als commentator en zal geen EK-duels verslaan deze zomer

Arno Vermeulen stopt als commentator bij de NOS, zo weet Voetbal International dinsdagmiddag te melden. Hij gaat zich voornamelijk bezighouden met het opleiden van nieuwe commentatoren voor de publieke omroep.

Volgens VI heeft de switch van Vermeulen te maken met een cultuuronderzoek. Uit dat onderzoek bleek dat leidinggevenden bij de NOS meer tijd zouden moeten vrijmaken voor het begeleiden. Dat gaat Vermeulen vanaf nu dus ook doen.

Het betekent dat Vermeulen tijdens het aankomende EK in Duitsland niet meer te horen zal zijn als commentator. Het EK begint op 14 juni 2024. De finale wordt gespeeld op 14 juli in Berlijn.

Vermeulen is ook projectleider van het EK. Die rol vervulde hij ook al tijdens het WK vrouwenvoetbal van 2023. Zelf wilde de chef commentatoren geen commentaar geven op het feit dat hij stopt met commentaar geven.

Overigens zal Vermeulen wel sporadisch blijven aanschuiven bij Studio Voetbal. Tevens blijft hij de NOS Voetbalpodcast presenteren.

Vermeulen brak in de jaren negentig van de vorige eeuw door als commentator. Hij werkte eerst bij Radio 1 Langs de Lijn en versloeg de Champions League-finale van 1995 tussen Ajax en AC Milan (1-0) voor de radio.

Vervolgens ging hij als commentator en presentator aan de slag bij Canal Plus. In 2003 keerde hij terug bij de NOS als chef voetbal bij Studio Sport en was hij tussen 2004 en 2022 te horen op alle gespeelde WK’s en EK’s.



