Arno Vermeulen is genadeloos voor Feyenoorder: ‘Met hem kan je gewoon niet werken!’

Arno Vermeulen is bij NOS Studio Voetbal met gestrekt been ingegaan op de situatie van Justin Bijlow. De Feyenoord-goalie raakte woensdag tijdens het Champions League-duel met Lille OSC (6-1 verlies) alweer geblesseerd en mist daardoor een groot deel van het restant van dit seizoen.

Bijlow keerde na lang blessureleed eind december eindelijk weer terug onder de lat bij Feyenoord. De 27-jarige doelman was meteen weer de eerste keus voor Brian Priske, maar tegen Lille ging het opnieuw mis. Bijlow kwam verkeerd terecht en moet de komende maanden revalideren van een knieblessure.

Vermeulen haalt een statistiek erbij van Bijlow, waarbij hij vermeldt dat de doelman sinds zijn Eredivisie-debuut de helft van de wedstrijden bij Feyenoord heeft gemist. “Als je hem haalt, weet je dat je hem zeventien keer in een seizoen niet hebt”, concludeert Vermeulen meteen.

“Ik denk niet dat er ergens een keeper te vinden is die deze cijfers heeft. Het is echt uniek, in een hele vervelende manier voor hem. Maar voor een trainer is het ook ontzettend vervelend, want wat moet je daar nou mee?”, vraagt Vermeulen zich hardop af.

“Het is een keeper die jaar in jaar uit maar de helft van de wedstrijden kan spelen. Daar kun je gewoon niet mee werken, dat kan gewoon niet! Hij was natuurlijk briljant tegen Bayern München, maar dat maakt dan niet uit.”

“Ik denk dat Feyenoord in de zomer gewoon op zoek gaat naar een nieuwe eerste keeper”, voorspelt Vermeulen. Rafael van der Vaart heeft vervolgens een duidelijk advies voor Bijlow. “Ik zou als ik hem was naar het buitenland gaan.”

“Waarom? Nou, hier ligt er heel veel druk op hem. Wij zien hem allemaal weer geblesseerd raken en dat voelt hij. In het buitenland verdwijnt die druk uit Nederland een beetje, dan denk ik dat hij een stuk minder blessures gaat hebben. Het klinkt gek, maar hij moet gewoon ergens lekker gaan keepen, want hij is de beste keeper die we hebben”, sluit Van der Vaart complimenteus af.