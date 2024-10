PSV had afgelopen zomer meer dan vijftig miljoen euro kunnen ontvangen voor Johan Bakayoko. Dat vertelt Frank Arnesen, lid van de Raad van Commissarissen van PSV, zondagmorgen bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN.

“Er waren niet echt clubs die heel veel wilden betalen, afgezien van clubs uit het Midden-Oosten”, vertelt het RvC-lid van PSV. Kraay junior probeert een concreet bedrag op tafel te krijgen.

“De clubs uit het Midden-Oosten wilden wel veertig, vijftig miljoen betalen”, vraagt de analyticus aan zijn tafelgenoot. “Meer”, antwoordt de Deen, die overigens niet vertelt welke club zich meldde.

Arnesen vindt het verder alleen maar te prijzen dat Bakayoko PSV trouw bleef en niet zwichtte voor het grote geld. “Ik vind het toch geweldig dat hij daar niet naartoe gaat. Dat moet hij ook niet willen.”

De voormalig directeur van Feyenoord weet ook niets van de interesse van Paris Saint-Germain, die afgelopen zomer naar verluidt zeer gecharmeerd was van de talentvolle aanvaller. “Daar bemoei ik me ook niet mee”, stelt Arnesen.

Volgens Mario Been is PSG, dat erg geïnteresseerd was, geen goede keuze. Bakayoko moet voor zijn ontwikkeling naar een club toe waar hij altijd speelt, stelt de analist. Daar is Arnesen het ‘helemaal mee eens’. Hij trekt de vergelijking met Xavi Simons, die door PSG uiteindelijk verhuurd werd aan eerst PSV en toen (tweemaal) aan RB Leipzig.

Zaterdag startte Ivan Perisic in de basis bij de ploeg van Peter Bosz. De ervaren Kroaat houdt Bakayoko niet voor het eerst dit seizoen op de bank. De Belg worstelt met een vormdipje, ziet ook Arnesen. “Hij speelde bijna iedere wedstrijd vorig jaar, hij heeft zoveel wedstrijden gespeeld. Dan heb je het EK, wat fysiek maar ook mentaal zwaar is.”

Presentatrice Fresia Cousiño Arias vraagt aan Arnesen wat voor Bakayoko ‘het ideale’ moment is om een buitenlandse stap te maken. “Hij moet gewoon eerst op de vorm komen waar hij vorig jaar in zat. Dat heeft hij nu nog niet.”