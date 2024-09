Arne Slot vol zelfvertrouwen ondanks eerste nederlaag: 'Liverpool is niet bang voor AC Milan'

Arne Slot is vol respect voor AC Milan in de aanloop naar de Champions League wedstrijd van dinsdag, maar maakt duidelijk dat Liverpool absoluut niet bang is voor de Italianen.

Liverpool liep afgelopen weekend tegen een verrassende 1-0 nederlaag tegen Nottingham Forest aan en zag op die manier een einde komen aan de voortreffelijke start van Slot.

Milan had daarentegen wel een sterke generale repetitie en versloeg Venezia probleemloos met 4-0.

Slot ziet desondanks nog geen redenen om zich zorgen te maken voor de ontmoeting met de Rossoneri.

"Bang is niet het woord dat we zouden gebruiken. We hebben wel veel respect," aldus de manager van Liverpool.

"Ik denk niet dat er een manager is die bang is om tegen een ander team te spelen, maar we hebben veel respect voor AC Milan. Ze hebben kwaliteit.

"We zijn niet bang maar we hebben respect voor al hun spelers.

"Ze hebben laten zien dat ze in goede vorm zijn met een zeer goede 4-0 overwinning."

Liverpool heeft goede herinneringen aan Milan aangezien de Engelsen de laatste twee onderlinge ontmoetingen in de Champions League winnend wisten af te sluiten.

De laatste trip naar San Siro in December 2021 eindigde in een 2-1 zege, waar eerder thuis ook al met 3-2 werd gewonnen dat seizoen.