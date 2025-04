Arne Slot velt duidelijk oordeel over Liverpool-captain Virgil van Dijk na pijnlijke fouten tegen Fulham en Everton

Voor Virgil van Dijk was het niet zijn sterkste week als speler van Liverpool. De 33-jarige verdediger verloor zondagmiddag met 3-2 van Fulham en zag er met name bij de derde tegentreffer niet goed uit. Ook woensdag tegen Everton (1-0 zege) beging hij een pijnlijke misser, al bleef die zonder gevolgen. Arne Slot nam het zondag op de persconferentie op voor zijn landgenoot.

Liverpool had zondag optimaal kunnen profiteren van het puntenverlies van Arsenal (1-1 tegen Everton), maar ging zelf onderuit op Craven Cottage. Van Dijk zag er bij de 3-1 van Rodrigo Muniz niet sterk uit, door zich simpel aan de kant te laten zetten bij een hoge bal.

Woensdag was een misser van Van Dijk ook al onderwerp van gesprek. Toen dacht de Nederlander de bal weg te kunnen schieten, maar miste hij volledig, waardoor Beto alleen op doelman Caoimhín Kelleher af kon. De spits van Everton schoot echter op de paal en liet Van Dijk met de schrik vrijkomen.

Slot werd zondag na afloop van de nederlaag tegen Fulham gevraagd naar zijn aanvoerder, maar hij weigerde daar een slecht woord over te zeggen. Hij besloot vooral complimenten te geven aan de sterke tegenstanders waar Van Dijk mee te maken krijgt.

“Virgil is niet de eerste verdediger die het moeilijk vindt om tegen Beto te spelen, want hij jaagt op elke bal en hij duwt je net voordat je de bal krijgt. En ook degene die vandaag speelde (Muniz, red.) moet je credits geven.”

“Ik zie nog steeds heel veel dingen die Virgil goed doet”, vervolgt Slot. “Als je 50 of 60 wedstrijden per seizoen speelt, zullen er ook voor hem één of twee momenten zijn waarop hij het beter had kunnen doen.”

“Maar als je kijkt naar het optreden van Virgil, behalve die ene keer dat hij de bal miste, was hij echt uitstekend. Ik maak me absoluut geen zorgen over hem”, besluit Slot.