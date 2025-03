Slot is lyrisch na PSG - Liverpool: 'Ik heb met veel goede spelers gewerkt, maar nog nooit...'

Arne Slot was woensdagavond na afloop van het Champions League-duel tussen Paris Saint-Germain en zijn Liverpool (0-1) lyrisch over het optreden van doelman Allison Becker. De Braziliaan hield het doel dankzij enkele fantastische reddingen schoon en werd Man of the Match. Ook moest Slot in de bres springen voor Trent Alexander-Arnold.

“We hebben vandaag geluk gehad, laat dat wel wezen”, begon de voormalig coach van AZ en Feyenoord op het persmoment na afloop. “Zij waren veel beter vandaag, met name in de eerste helft.”

Ondanks dat PSG 27 (!) schoten wist te lossen en Liverpool slechts 2, trokken de Engelsen wel aan het langste eind. Harvey Elliot maakte in de 87ste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd.

“In de tweede helft waren ze nog steeds beter, maar schoten ze wat vaker van buiten het strafschopgebied en dat is waar Allison zich kon onderscheiden. Ik heb met veel goede spelers gewerkt, maar nog nooit met de beste keeper ter wereld. Tot nu”, looft Slot zijn doelman.

“Hij heeft vandaag laten zien dat hij de beste keeper ter wereld is”, besluit Slot zijn lofrede. Ook Alisson zelf kijkt terug op een geslaagde avond. “Dit was mijn beste wedstrijd ooit”, liet hij weten tegenover TNT Sports.

Trent Alexander-Arnold

Daarnaast moest Slot op de persconferentie in de bres springen voor Alexander-Arnold. De Engelsman werd maar liefst tien keer voorbij gedribbeld in het Parc des Princes, maar dat is volgens de geboren Bergentheimer niet het hele verhaal.

“Ook tegen Manchester City zag ik het veel gebeuren, maar toch kregen we over zijn kant weinig kansen tegen. Voorbij gedribbeld worden hoeft niet iets slechts te zijn. De cijfers zeggen niet alles. Hij had het inderdaad een paar keer lastig in de eerste helft, maar heeft over het algemeen uitstekend verdedigd vandaag”, besloot Slot.