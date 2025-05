John Heitinga lijkt op weg naar Ajax en dat zal een fikse teleurstelling zijn voor Arne Slot. De succestrainer werkt bij Liverpool momenteel samen met de ras-Ajacied en houdt hem liever binnenboord.

Mike Verweij meldde woensdagochtend namens De Telegraaf dat Heitinga samen met Marcel Keizer op pole position ligt om te beginnen aan een duobaan bij Ajax. Daarbij zou Heitinga op papier als hoofdcoach fungeren.

Afgelopen vrijdag speculeerde Slot in gesprek met ESPN al over de mogelijke overstap van Heitinga. "Als Ajax slim is, dan zouden ze hem moeten overwegen", zei hij. "Hij is klaar voor een job als deze. Maar als John slim is, dan blijft hij echter nog een jaar hier."

Heitinga werd door de clubleiding van Liverpool afgelopen zomer naar Anfield geraakt. Dat was op verzoek van Slot zelf. Een halfjaar later sprak de ex-Feyenoord-trainer op een persconferentie lovend over zijn naaste collega.

"John is nu de eerste helft van het seizoen hier geweest en ik had me niks beters kunnen wensen. Als ik zeg dat hij heel getalenteerd is dan doe ik hem eigenlijk nog tekort, want hij is al meer dan dat. Hij is al hoofdcoach geweest (een interimperiode bij Ajax, red.), maar is nog jong."

De lofzang vervolgde. "Hij is vanaf het begin op een hele goede manier in onze staf gegroeid. We hebben zoveel gemeen en dat is de reden dat we zo goed samenwerken. Hij denkt hetzelfde over voetbal, speelstijl en de wissels die we doorvoeren. Dat is ook waarom ik ervoor koos om hem naar ons te halen. Maar hoe hij met de jongens is, is heel erg positief."

Ook in gesprek met het Algemeen Dagblad liet Slot zijn waardering blijken. "Bij Liverpool zien ze dat Heitinga goed werk levert", liet hij in december optekenen. "Dat Sven Mislintat destijds niet voor Heitinga als hoofdtrainer koos en dat hij om die reden dus vertrok bij Ajax, daar profiteert Liverpool nu van. Ze beseften in Amsterdam blijkbaar niet dat ze een uitstekende trainer in huis hadden."