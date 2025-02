Arne Slot richt zich tot Liverpool-speler: 'Ik vind het moeilijk om zijn gedrag te accepteren'

Terwijl half Nederland getuige was van de PSV-stunt tegen Juventus in de Champions League, deed Liverpool een nieuwe poging om zijn supervorm te hervinden in de Premier League. The Reds slaagden daar niet in en speelden met 2-2 gelijk bij Aston Villa, mede door een gigantische misser van Darwin Núñez. Manager Arne Slot wendde zich na afloop tot de kwakkelende Uruguayaan.

Cody Gakpo behoorde door een blessure voor het tweede duel op rij niet tot de wedstrijdselectie van Liverpool. Op bezoek bij Villa had Diogo Jota daarom een basisplek.

De Portugees bewees na een klein half uur zijn waarde door Mohamed Salah te bedienen in aanloop naar de 0-1. Toch ging Liverpool rusten met een achterstand. Goals van Youri Tielemans en Ollie Watkins betekenden dat Villa bij rust met 2-1 leidde. Trent Alexander-Arnold bepaalde in het tweede bedrijf de eindstand op 2-2.

Nieuw puntenverlies voor Slots Liverpool dus, dat een week eerder met dezelfde cijfers gelijkspeelde bij Everton. Tussendoor werd wél gewonnen van Wolverhampton Wanderers (2-1).

Het gelijkspel op Villa Park had twintig minuten voor tijd voorkomen kunnen worden. Dominik Szoboszlai behield in de zestien van de ploeg uit Birmingham het overzicht en gunde een levensgrote mogelijkheid aan Núñez, maar de pijlsnelle aanvaller schoot voor open doel over.

Slot achtte het na afloop van het duel nodig om de flater van Núñez te bespreken. “Ik kan leven met zijn misser”, neemt de keuzeheer zijn pupil in bescherming. “Wat ik moeilijker vind om te accepteren, is zijn gedrag daarna.”

Núñez baalde zichtbaar van het moment. In het restant van het duel liet hij allerminst de beste versie van zichzelf zien, zo merkte Slot op. “De misser zat te veel in zijn hoofd, waardoor hij niet de gebruikelijke Darwin was, degene die keihard werkt en het team helpt. De teleurstelling bij hem was te groot.”