Arne Slot overladen met complimenten door ‘stijlvolle actie’ direct na verloren bekerfinale met Liverpool

Voor Arne Slot en Liverpool is het een week om heel snel te vergeten. Na de uitschakeling in de Champions League door Paris Saint-Germain, werd zondag de finale van de Carabao Cup verloren van Newcastle United (1-2). Toch was de Nederlandse manager opvallend sportief in zijn interview bij Viaplay na afloop van de wedstrijd.

Slot erkent dat Newcastle de zaakjes uitstekend op orde had en zag hoe zijn ploeg totaal niet in de wedstrijd kwam. “Zij hebben verdiend gewonnen. Ze maakten het voor ons heel lastig om het ritme in ons spel te krijgen en te spelen zoals we wilden, dus alle lof gaat naar hen”, was de eerste reactie van Slot.

De manager vindt het een te makkelijk excuus om te wijzen naar de lange, vermoeiende wedstrijd tegen PSG. “We kunnen niet zeggen dat we moe zijn. Meestal zie je dat de spelers niet genoeg kunnen pushen als we moe zijn. Maar vandaag hoefden we niet zo hard te pushen, want hun spelplan was gewoon om lang te spelen en de duels te winnen”, geeft Slot een heldere verklaring voor de nederlaag.

De openingstreffer in de bekerfinale werd gemaakt door Dan Burn, die boven iedereen uittorende en snoeihard raak kopte. “Wij combineren zoneverdediging met mandekking, waardoor het voor een speler normaal gesproken erg moeilijk is om te scoren als hij zo'n kans krijgt. Maar hij heeft het goed gedaan”, verwijt Slot zijn spelers niets.

Slot vindt het geen schande dat hij nu twee keer op rij heeft verloren. “We zijn nog altijd een van de grootste clubs van de wereld en het is echt niet de eerste keer dat dit gebeurt. Het waren ook niet de minste tegenstanders. De spelers willen er altijd alles aan doen om elke prijs te winnen die ze kunnen winnen.”

Slot kan na zijn interview rekenen op een stortregen aan complimenten uit Engeland. Op X wordt de manager alom geprezen om zijn sportiviteit. Dat blijkt ook uit zijn gedrag na het ontvangen van de zilveren medaille, waarbij hij de gelegenheid nam om alle spelers van Newcastle United te feliciteren en de hand te schudden. Spelers als Cody Gakpo en Andrew Robertson volgden zijn voorbeeld.

Voor Liverpool is het mislopen van de Carabao Cup natuurlijk een flinke tegenvaller, maar er heerst nog altijd optimisme door de riante voorsprong in de competitie. The Reds staan momenteel twaalf punten voor op Arsenal, met nog negen wedstrijden voor de boeg.