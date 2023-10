Arne Slot onthult wie er tegen Vitesse onder de lat zal staan bij Feyenoord

Vrijdag, 20 oktober 2023 om 13:30 • Sam Vreeswijk

Justin Bijlow staat zaterdag weer onder de lat bij Feyenoord, in het Eredivisie-duel met Vitesse. Dat onthulde trainer Arne Slot vrijdag op de voorbeschouwende persconferentie. Bijlow kwam de afgelopen maanden niet in actie vanwege een gebroken pols, en werd toen onder de lat vervangen door Timon Wellenreuther. Nu is hij weer hersteld en staat hij dus meteen weer in de basis.

Op de vraag hoe het met Bijlow gaat, antwoordt Slot: “Die gaat starten morgen. Ik denk dat Justin wel heel blij is dat hij weer fit is. En hij zal ongetwijfeld ook heel blij zijn dat hij gaat keepen. Maar dat is denk ik ook iets wat hij verwacht had.”

“Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat hij onze eerste keeper is”, vervolgt de Feyenoord-trainer. “Timon heeft het nu twee keer uitstekend gedaan, maar de vorige keer dat Justin Timon weer ging vervangen, heeft Justin het ook uitstekend gedaan”

“Hij is fit, oogt fris en heeft volgens mij heel veel zin om weer te gaan keepen. En ik hoop dat hij morgen niet heel veel te doen krijgt, maar hij gaat morgen wel weer op goal staan.”

Ivanusec en Trauner

Luka Ivanusec en Gernot Trauner zijn er tegen Vitesse nog niet bij. Eerstgenoemde raakte in het Champions League-duel met Celtic (2-0 zege) geblesseerd aan zijn enkel en is nog niet voldoende hersteld.

“En Gernot Trauner is niet goed door de piekbelastingen gekomen die hij achter elkaar had. Daardoor miste hij de wedstrijd in Zwolle al, en morgen (zaterdag, red.) zal hij er ook nog niet bijzijn”, maakte Slot duidelijk.

Tot slot staat Santiago Gimenez, die mogelijk nog kampt met een jetlag als gevolg van interlands met Mexico in de Verenigde Staten, waarschijnlijk net als Bijlow wel aan de aftrap. Slot: “Ik moet eerlijk zeggen dat hij vandaag op het trainingsveld een goede indruk achterliet, dus hij zal normaal gesproken gaan starten morgen.” Feyenoord en Vitesse trappen om 21:00 uur af in De Kuip.