The Telegraph: Justin Bijlow in beeld bij slechts 1 club uit de Premier League

Arsenal wil Justin Bijlow aantrekken indien Aaron Ramsdale vertrekt uit Londen, zo bevestigt kwaliteitskrant The Telegraph. Eerder deze week meldde De Telegraaf dat de 26-jarige doelman van Feyenoord ook op de radar staat bij Liverpool, maar die interesse lijkt op dit moment minder concreet.

The Telegraph bevestigt donderdag dat Bijlow in beeld is om tweede doelman te worden bij the Gunners, maar schrijft verder niets over Liverpool. Arsenal overweegt zich te melden bij Feyenoord indien Ramsdale de club wil verlaten. Dat is vooralsnog niet gebeurd.

Ramsdale hoopt elders weer eerste doelman te worden en geniet belangstelling van onder meer Newcastle United. Arsenal gaat huurling David Raya komende zomer definitief overnemen van Brentford, maar wil daarbij een reservedoelman vastleggen die serieus kan concurreren voor de plek onder de lat.

Achtvoudig Oranje-international Bijlow wordt gezien als serieuze kandidaat. Arsenal zal wel in de buidel moeten tasten om de Rotterdammer te strikken. Bijlow ligt in De Kuip nog tot medio 2026 vast. De sluitpost hoopt komende zomer eerst actief te zijn namens het Nederlands elftal op het EK in Duitsland.

Zolang Feyenoord geen nieuwe trainer heeft, is het onduidelijk wie zich kan opmaken voor een basisplaats als keeper van de. De Rotterdammers hebben naast Bijlow met Timon Wellenreuther een tweede uitstekende doelman in huis. Van de Duitser is bekend dat hij niet nog een seizoen tweede viool wil spelen in De Kuip.

Andersom lijkt het ondenkbaar dat Bijlow als reservedoelman bij Feyenoord blijft. Het kind van de club heeft door de jaren heen een behoorlijke status opgebouwd, ondanks de vele blessures die hem teisterden.

Bijlow staat inmiddels op 146 officiële wedstrijden namens Feyenoord, waarin hij 54 clean sheets wist te noteren. In totaal moest de international 151 tegentreffers incasseren. Met zijn jeugdliefde wist Bijlow beslag te leggen op de landstitel (2016/17 en 2022/23), TOTO KNVB Beker (2017/18 en 2023/24) en Johan Cruijff Schaal (2018 en 2019). Daarmee gaat hij nu al de boeken in als een zeer succesvolle doelman bij Feyenoord.

