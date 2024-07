Justin Bijlow spreekt zich uit over zijn huidige situatie bij Feyenoord en de strijd met Timon Wellenreuther

Justin Bijlow is niet bezig met een vertrek bij Feyenoord, zo beweert de 26-jarige doelman uit Rotterdam voor de camera van ESPN. De achtvoudig international van Oranje, die tijdens het EK genoegen moest nemen met een rol als reservedoelman, gaat de strijd aan met Timon Wellenreuther.

Bijlow gaat komend seizoen zijn tiende jaar bij het eerste elftal van Feyenoord in. De doelman stond in 143 officiële wedstrijden onder de lat namens de Stadionclub. 151 keer moest Bijlow een tegentreffer incasseren, 54 keer hield het kind van de club de nul.

In de afgelopen maanden werd Bijlow gelinkt aan een vertrek bij Feyenoord. Of hij daar mee bezig is? “Wat ik altijd heb gezegd: ik wil het hoogst haalbare bereiken. Dat is nu niet veranderd.”

“Ik speel bij de mooiste club van de wereld. Ik vind het geweldig hier”, gaat Bijlow verder. “Als de kans ooit komt, moet het wel echt een vervolgstap zijn. Een mooie stap en een logische stap. Ik ga Feyenoord niet zomaar verlaten en dat heb ik altijd gezegd. Ik zit hier goed.” Bijlow ligt in De Kuip nog tot medio 2026 vast.

Bijlow werd onder meer gelinkt aan clubs als Arsenal en Liverpool, waar hij volgens de berichtgeving tweede keeper zou kunnen worden. De doelman krijgt de vraag of hij dat ziet zitten. “Goede vraag. Op dit moment wil ik overal eerste keeper zijn. Je moet kijken naar de situatie van die club. Als een keeper uit contract loopt, is het anders. Op dit moment wil ik een volledig seizoen keepen.”

Bij Feyenoord heeft Bijlow met Wellenreuther een geduchte concurrent, maar daar deinst hij niet voor terug. “Concurrentie is goed voor me. Het houdt me scherp en maakt me beter. Het is niet voor het eerst dat ik dit meemaak bij Feyenoord.”

“Ik moet het gewoon zelf laten zien, niet met woorden maar met daden, zoals we dat zo mooi zeggen in Rotterdam. Ik heb het vertrouwen dat ik de nummer 1 ben. Maar of dat onder deze trainer ook het geval is, moet nog blijken.”

