PSV kan streep zetten door naam: ‘Heeft zijn woord al aan Feyenoord gegeven’

Timon Wellenreuther gaat zijn contract bij Feyenoord verlengen, zo schrijft journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad op X. De 28-jarige doelman uit Duitsland werd eerder gelinkt aan een transfer naar PSV, maar heeft zijn woord inmiddels dus al aan Feyenoord gegeven.

Maandagmiddag meldde transfermarktexpert Fabrizio Romano dat Atlético Madrid en PSV gesprekken voeren over Walter Benítez. De 31-jarige doelman ligt in Eindhoven nog tot medio 2025 vast, maar mag volgens Elfrink voor een ‘nette prijs’ vertrekken. PSV zou daarbij mikken op een bedrag richting de 10 miljoen euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Indien Benítez vertrekt bij PSV, gaat de Eindhovense landskampioen extern op zoek naar een opvolger. Wellenreuther gaat dat volgens Elfrink niet worden. “Wellenreuther heeft zijn woord al aan Feyenoord gegeven. Er is eerder wel naar hem geïnformeerd, maar dat spoor is nooit heel concreet geworden voor PSV.”

Daarmee lijkt het erop dat Wellenreuther de nieuwe eerste doelman in De Kuip gaat worden. Eerder gaf de Duitse jeugdinternational namelijk aan niet langer tweede viool te willen spelen bij Feyenoord. Het contract van Wellenreuther loopt volgend jaar af, maar zeer waarschijnlijk gaat hij op korte termijn verlengen.

Feyenoord nam Wellenreuther in de zomer van 2022 op huurbasis over van RSC Anderlecht. Een jaar later werd een definitieve koopoptie van 1 miljoen euro gelicht. Wellenreuther toonde zich bij afwezigheid van eerste keuze Justin Bijlow meermaals als een uitstekende en betrouwbare doelman.

Inmiddels staat de teller al op 40 officiële wedstrijden namens Feyenoord, waarin Wellenreuther 16 clean sheets noteerde. 37 keer moest hij vissen. Met Feyenoord werd de Duitser landskampioen (2022/23) en bekerwinnaar (2023/24).

Bijlow

In de voetbalpodcastvankwam de situatie van Bijlow maandag ter sprake. Zijn naam werd de afgelopen maanden gelinkt aan grote clubs als Arsenal en Manchester United, waar hij vooral gezien wordt als reservedoelman. “Ik denk dat als dit soort grote clubs zich voor hem melden hij weg is", aldus Valentijn Driessen. Bijlow ligt bij Feyenoord nog tot medio 2026 vast en is volgens13 miljoen euro waard.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties