Arne Slot noemt de 4 grootste verschillen tussen Liverpool en Feyenoord

In Engeland loopt iedereen weg met Arne Slot. De manager van Liverpool had weinig tijd nodig om indruk te maken bij zijn nieuwe werkgever en is mateloos populair onder de aanhang van the Reds. Martijn Krabbendam ging namens Voetbal International langs bij Slot.

Slot geeft aan dat hij nooit bang is geweest om zijn eigen mening door te drukken als opvolger van de veelal geprezen Jürgen Klopp. “Ik heb nooit gedacht dat mijn visie hier niet zou werken, of passen”, begint Slot tegenover VI.

“Ik ben gehaald vanwege die visie, dus zou het gek zijn als ik dat niet geloofde. Wat ik wel was voordat ik begon: heel nieuwsgierig. Hoe zouden deze spelers reageren op wat je zegt en hoe je werkt?”

Daarin zit volgens Slot ook niet het grootste verschil. “Het is anders, maar niet wézenlijk anders. Het verschil zit ‘m in de grootte van de club, het land, de competitie en, natuurlijk, in het niveau”, benoemt de manager de vier grootste verschillen tussen Liverpool en Feyenoord.

“Ik werk zoals ik dat deed bij Feyenoord, in nauwe samenwerking met de rest van de staf, de performance coaches, binnen dezelfde afstanden en ook nog eens met veelal dezelfde oefeningen”, onthult Slot, die constateert dat de spelers van Liverpool in zijn kenmerkende zes-tegen-twee oefening niet meteen beter presteerden dan de Feyenoord-selectie.

Ondanks zijn bliksemstart bij Liverpool, realiseert Slot zich goed dat hij er nog lang niet is. “Persoonlijk vind ik het knapper wat we bij Feyenoord hebben gedaan, dan wat we nu presteren.”

“Wanneer, toen ik kwam, je by far beste speler naar Ajax vertrekt (Steven Berghuis, red.) en al zijn doelpunten meeneemt en je er maar vijf miljoen euro voor krijgt, waarvan je eigenlijk niks mag investeren, na een seizoen waarin je zesde bent geëindigd én je haalt het jaar erop de finale van de Conference League, vind ik vele malen knapper dan dit elftal overnemen en daarmee presteren”, besluit hij.