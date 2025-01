Arne Slot gaat dinsdagavond met Liverpool op bezoek tegen Nottingham Forest. De ploeg van Nuno Espírito Santo wist eerder dit seizoen te winnen van the Reds (0-1). De Nederlander weet dat het een lastige uitwedstrijd gaat worden en ziet Forest als een titelkandidaat.

Nottingham Forest blijft de gemoederen in Engeland bezighouden. Het elftal van Espírito Santo staat na twintig wedstrijden op een gedeelde tweede plaats. De achterstand op koploper Liverpool is zes punten, maar de ploeg van Slot heeft nog een wedstrijd tegoed.

Eerder dit seizoen wist Forest met 0-1 van Liverpool te winnen. Ze zijn de enige club die dit seizoen in de Premier League wisten te winnen van the Reds.

Voorzichtig wordt in Engeland de vergelijking gemaakt met het sprookjeskampioenschap van Leicester City in 2016. Analist Jamie Carragher liet eerder al weten dat als de manschappen van Espírito Santo van Liverpool weten te winnen, ze in zijn ogen een titelkandidaat zijn.

Ook Slot rekent Nottingham Forest tot een concurrent. “Als Forest daar staat, betekent dat ook dat ze met ons meedoen”, liet Slot op de persconferentie weten. “Ze verdienen het om op die manier te worden behandeld. Kijk naar hoe ze spelen en wat de resultaten zijn. Het gaat moeilijk worden voor ons.”

“Het is zeldzaam dat Liverpool een thuiswedstrijd verliest”, stelt Slot. “Toen dat gebeurde tegen Forest, was het moeilijk te verwerken, maar het is niet meer zo'n grote verrassing als ik toen dacht”, laat de Nederlander weten.

“Nuno heeft een goed plan, zijn spelers werken hard. Neem Chris Wood. Hij kan de bal vasthouden, maar ook kansen creëren”, is de Liverpool-trainer lovend.

“Ik wist dat Forest een grote naam is in het Engelse voetbal. Dat is een tijdje geleden, maar nu zijn ze terug. Nuno doet het heel goed, maar kijk ook naar het geld dat ze hebben uitgegeven. Dan is het geen heel grote verrassing”, aldus Slot.