Arne Slot neemt het publiekelijk op voor een van de weinige Liverpool-spelers die uit vorm is

Liverpool neemt het zaterdagmiddag om 16:00 uur (Nederlandse tijd) in Londen op tegen Brentford. Voorafgaand aan Premier League-wedstrijden zijn de meeste namen in de basisopstelling van Arne Slot wel in te vullen, maar voor het treffen met the Bees kampt Liverpool voorin met enkele twijfelgevallen.

Het grootste vraagteken staat achter de naam van Diogo Jota. De polyvalente Portugees pikte een kleine spierblessure op in het 1-1 gelijkspel tegen Nottingham Forest eerder in de week.

Ook Luis Díaz is geen zekerheidje voor het treffen met Brentford. Donderdag liet de productieve Colombiaan de training aan zich voorbij gaan wegens ziekte, maar Slot hoopt en verwacht over Díaz te kunnen beschikken zaterdag, zo sprak de manager vrijdag uit op zijn perspraatje.

Mochten beide aanvallers zijnde onvoldoende fit worden beoordeeld, valt Slot vermoedelijk terug op Darwin Núñez. De pijlsnelle Uruguayaan kampt op zijn beurt niet met blessureklachten, maar sukkelt met zijn vorm. Hij scoorde pas viermaal in 26 wedstrijden deze campagne.

Desondanks geniet Núñez het vertrouwen van Slot. "Volgens mij heeft hij geen problemen met zijn zelfvertrouwen. Hij was betrokken bij de eerste goal tegen Accrington Stanley, bij de Jota's goal tegen Fulham en hij scoorde zelf tegen Southampton", verdedigt de keuzeheer zijn alom bekritiseerde spits.

"Sindsdien heeft hij niet veel basisplekken gehad. Wat hij nu meemaakt, hoort bij het leven van een spits: soms scoor je, soms doe je dat niet. Darwin zal zijn doelpunten gaan maken, zoals hij al gedaan heeft voor deze club."

Een andere optie voor in de punt van de aanval is Jayden Danns. De pas negentienjarige centrumspits scoorde in zeven wedstrijden voor de hoofdmacht van Liverpool al drie doelpunten, maar komt normaliter alleen bij de nodige blessuregevallen in aanmerking voor minuten in het eerste.