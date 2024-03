Arne Slot naar de Premier League? ‘Dat zou een logische club voor hem zijn’

Robert Maaskant acht Arne Slot nog niet klaar voor een klus bij een absolute topclub in Europa, zo heeft hij verteld bij TV Rijnmond. De Feyenoord-trainer werd de voorbije weken voorzichtig gelinkt aan clubs als Liverpool en FC Barcelona, maar volgens Maaskant is dat veel te vroeg.

"Ik denk dat het niet reëel is om over de absolute top van de wereld te praten", stelt Maaskant. "Ik denk dat een club als Brighton veel logischer is. Slot heeft het inderdaad hartstikke goed gedaan met Feyenoord."

Slot werd onder meer kampioen met Feyenoord en haalde de finale van de Conference League, die verloren ging tegen AS Roma. "Internationale topclubs kijken vooral of je finales gewonnen hebt", aldus Maaskant.

Afgelopen seizoen was Slot al een gewild doelwit bij veel Europese topclubs. Tottenham Hotspur streed lange tijd om zijn handtekening, maar de 45-jarige Bergentheimer besloot zijn contract te verlengen bij Feyenoord.

Slot heeft geen clausule in zijn contract, benadrukt clubwatcher Dennis van Eersel. Feyenoord kan daardoor vragen wat het wil, mochten geïnteresseerde clubs zich melden.

Mario Bilate, ook te gast bij de regionale omroep, acht Slot wél klaar voor een stap naar de absolute top. "Hij heeft iets neergezet en Europees ook echt laten zien een eigen filosofie te hebben."

"Een stap hogerop wordt geen probleem, het wordt vooral een keuze welke club hij het beste bij hem vindt passen. Ik denk dat dat Liverpool is", aldus Bilate.

