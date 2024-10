Arne Slot moet onbetwiste basisspeler zes weken missen bij Liverpool

Arne Slot moet het zes weken lang zonder Alisson doen bij Liverpool, zo verzekert Fabrizio Romano woensdag. De Braziliaanse goalie moest zich vorige week met hamstringklachten laten vervangen tijdens het uitduel met Crystal Palace (0-1).

Tests zouden uitwijzen hoe lang Alisson uitgeschakeld is en nu blijkt dat de doelman minstens tot midden november niet van de partij is. Zijn afwezigheid vormt een hard gelag voor Slot.

Tegen the Eagles kwam Vitezslav Jaros binnen de lijnen als de vervanger van Alisson. Voor de 23-jarige Tsjech, die zich in 2017 bij de jeugdopleiding van Liverpool voegde, betekende het zijn debuut in de hoofdmacht van the Reds.

Dat Jaros afgelopen zaterdag binnen de lijnen kwam had alles te maken met de afwezigheid van Caoimhín Kelleher. De Ierse doelman is normaliter de stand-in van Alisson, maar ontbrak tegen Palace wegens ziekte.

De komende weken zal Kelleher zo goed als zeker alsnog als vervanger van Alisson fungeren. Ondanks dat hij nooit de status van eerste doelman genoot op Anfield, speelde hij reeds 49 duels voor Liverpool.

Het is overigens goed mogelijk dat Kelleher bezig is aan zijn laatste seizoen in dienst van de negentienvoudig kampioen van Engeland. Afgelopen zomer sprak hij al de wens uit eerste doelman te worden, ook als dat betekent dat hij Liverpool achter zich moet laten.

Bovendien heeft Slot zich voor volgend seizoen verzekerd van de diensten van nog een talentvolle doelman. Giorgi Mamardashvili heeft zijn contract bij Liverpool al ondertekend en komt in de zomer van 2025 over van Valencia.