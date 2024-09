Arne Slot maakt zich onsterfelijk bij Liverpool en slacht Manchester United volledig af

Liverpool heeft zondagavond een overtuigende zege geboekt op rivaal Manchester United. Het team van manager Arne Slot was op Old Trafford veel te sterk voor de ploeg van manager Erik ten Hag: 0-3. Twee goals kwamen op naam van Luis Díaz, terwijl ook Mohamed Salah zijn naam op het scorebord zette. Het was de derde Premier League-zege op rij voor Slot, die bovendien driemaal de nul hield.

Het was een topper met een Nederlandse tint, want bij Manchester United begon zowel Joshua Zirkzee als Matthijs de Ligt in de basis. Aan de overzijde kregen Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch een plek in de startopstelling. Cody Gakpo moest genoegen nemen met een invalbeurt.

In de zevende speelminuut dachten de bezoekers al op voorsprong te komen. Na een fraaie dribbel van Gravenberch bereikte Luis Díaz via de handen van Man United-doelman André Onana Trent Alexander-Arnold. Laatstgenoemde schoot binnen, maar even daarvoor bleek Mohamed Salah buitenspel te staan: doelpunt afgekeurd.

Toch genoot Liverpool halverwege al een 0-2 voorsprong op Old Trafford dankzij twee voltreffers van Luis Díaz. Voorafgaand aan de 0-1 in de 35ste minuut werd een zeer zwakke pass van Casemiro onderschept door Gravenberch, die na een korte dribbel afspeelde op Mohamed Salah aan de rechterkant. De Egyptenaar had een puntgave voorzet in huis op Luis Díaz, die de bal in een vrijwel leeg doel kopte.

Ook bij de 0-2 liet Casemiro zich eenvoudigerwijs afgetroefd op eigen helft. Ditmaal nam Luis Díaz over en hij kreeg de bal na een combinatie met Salah terug op de rand van het zestienmetergebied. De buitenspeler schoot raak in de linkerbenedenhoek.

Casemiro werd door Ten Hag verantwoordelijk gehouden voor de tegentreffers, want de Braziliaan werd in de rust gewisseld voor Toby Collyer. Veel beter ging Manchester United er overigens niet van spelen: in de 56ste minuut scoorde Liverpool namelijk opnieuw na een persoonlijke fout bij the Red Devils.

Ditmaal werd Kobbie Mainoo van de bal gezet door Alexis Mac Allister, die via Dominik Szoboszlai Salah in stelling bracht. De rechtsbuiten van Liverpool schoot onberispelijk de 0-3 binnen. Nadien werd er nog gezocht naar een nieuwe treffer, al werd die (net) niet meer gevonden.