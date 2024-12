Arne Slot: 'Liverpool profiteert nu van die beslissing van Sven Mislintat bij Ajax'

Arne Slot is bijzonder trots op wat hij heeft neergezet in zijn drie seizoenen als trainer van Feyenoord. Niet alleen vanwege de behaalde prestaties, maar ook de waardering voor zijn collega's uit de technische staf zijn voor de huidig Liverpool-trainer een graadmeter voor succes.

In een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad blikt Slot terug op zijn tijd bij Feyenoord. Hij won er zowel een landstitel als een TOTO KNVB Beker, kende bijna alleen maar tijden waarin hij en zijn ploeg de wind in de rug hadden, maar ervoer, naar eigen zeggen, op momenten wel degelijk tegengas.

"Maar daar stond de enorme waardering tegenover", geeft Slot aan tegenover heet AD. "Niet alleen om prestaties. Dat de mensen die ik meenam naar Feyenoord ook worden geroemd, is ook speciaal."

De trainer van de koploper in Engeland haalt een aantal voorbeelden aan. "Marino Pusic kwam en ging weg naar Shakhtar Donetsk, dat uitkomt in de Champions League. Iedereen weet hoe enthousiast ik over Sipke Hulshoff ben. Maar dat zagen anderen ook."

"Hij deed het zo goed dat hij assistent werd bij Oranje onder Ronald Koeman. Etiënne Reijnen zit nog bij Feyenoord en ik las laatst dat Brian Priske lovend over hem was", vertelt Slot over man die hij van SC Cambuur naar Feyenoord haalde. "De standaardsituaties zijn een kracht bij Feyenoord en Reijnen ontfermt zich daar nog steeds over."

"Bij Liverpool zien ze dat John Heitinga goed werk levert", laat Slot weten dat ook de mensen die hij bij zijn technische staf in Merseyside voegt positief opvallen. Hij denkt dat Ajax er beter aan had gedaan om de oud-verdediger in huis te houden.

"Dat Sven Mislintat destijds niet voor Heitinga als hoofdtrainer koos en dat hij om die reden dus vertrok bij Ajax, daar profiteert Liverpool nu van. Ze beseften in Amsterdam blijkbaar niet dat ze een uitstekende trainer in huis hadden."