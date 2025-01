Arne Slot krijgt vlak voor PSV - Liverpool lachers op de hand met hilarisch grapje over eigen uiterlijk

Arne Slot is deze week weer even terug in Nederland. De manager van Liverpool schoof in het Philips Stadion aan voor een perspraatje en kwam goedgemutst de zaal binnenlopen.

Het was weer dezelfde humoristische man zoals we hem in Nederland vaak zagen in perszalen. Een grapje hier, een lolletje daar: waarschijnlijk zal Slot niet vaak zo relaxed naar een wedstrijd hebben toegewerkt.

Het Champions League-duel met PSV aankomende woensdag is voor Liverpool namelijk vrij nutteloos. De huidige koploper is al verzekerd van een plekje bij de eerste twee en dus maakt het resultaat feitelijk niks uit.

Zodoende laat Slot ook twaalf van zijn vaste krachten - waaronder Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold en Alisson - thuis. Komend weekend wacht immers alweer het lastige uitduel met het sterk presterende Bournemouth.

Slot maakte dan ook een ontspannen indruk in de perszaal. Als hem werd gevraagd hoe het is om Arne Slot te zijn, antwoordde hij met een brede grijns? "Hoe ik in de spiegel kijk? Niet altijd even prettig. Ik had dan gerust wat meer haar willen hebben."

Het leidt tot hilariteit bij het aanwezige journaille. "Laat ik een beetje zelfspot toepassen", voegt de coach er lachend aan toe, om dan iets serieuzer op de vraag in te haken. "In mijn Feyenoord-tijd waren de mensen ook best positief over me, maar dat geeft ook een soort extra druk."

Het schept een bepaald verwachtingspatroon, denkt Slot. "Mensen verwachten dan ook dat je eerste staat met Feyenoord en het goed doet met Liverpool." Woensdag ziet zijn gezin hem weer eens van dicht bij aan het werk. Ook zijn broer Jakko en partner zijn van de partij.

Zijn vader is dat niet. "Omdat hij het van de bank heerlijk kan zien met de herhalingen", geeft de voormalig voetballer tekst en uitleg. "Daarbij komt dat hij uit Bergentheim komt, dat is zomaar 2,5 uur rijden naar Eindhoven. En als ik iets niet mis in Nederland, is het de filelast", grijnst junior.

Kaartjes regelen voor zijn gezin was niet al te moeilijk. "Er waren aanvankelijk wel wat meer aanvragen, maar toen ze hoorden met welk team ik zou gaan spelen, was de animo wat minder groot", grapt de goedgehumeurde oefenmeester tenslotte.