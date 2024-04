Arne Slot komt met verklaring voor pijnlijke 0-0 van Feyenoord tegen FC Volendam

Arne Slot is logischerwijs niet tevreden over het optreden van zijn ploeg tegen FC Volendam, zo maakt de trainer van Feyenoord duidelijk op de persconferentie na het pijnlijke 0-0 gelijkspel. “We voelden over een veel te lange periode in de wedstrijd veel te weinig urgentie”, concludeert de oefenmeester.

Feyenoord creëerde de nodige kansen, maar speelde ondermaats en moest uiteindelijk genoegen nemen met een punt: 0-0. Feyenoord ziet het gat met koploper PSV groeien naar negen punten en verzuimt om verder afstand te nemen van FC Twente, dat op negen punten van de Rotterdammers blijft staan.

Slot is na afloop niet tevreden met het spel van zijn team. “We voelden over een veel te lange periode in de wedstrijd veel te weinig urgentie. Daarmee werk je ook de tegenstander in de hand, want die gaat veel meer geloven in een resultaat.”

“Toen we die urgentie met elkaar wat meer voelden, zat Volendam al dusdanig goed in de wedstrijd dat we die goal ook niet meer konden maken.”

“We hebben wel genoeg kansen gehad, maar mag het? Als je tegen de nummer laatst van de Eredivisie speelt. Uiteindelijk heb ik ook geen toverstokje in de hand”, vervolgt de trainer.

“Het zit hem ook vaak in fanatisme. Ik probeerde in de opbouw wat dingen aan te geven, waardoor ik hoopte vaker spelers in mooie posities op het veld aan de bal te krijgen. In de eerste helft ging het uitermate moeizaam, maar in de tweede helft ging het een stuk beter.”

“We hebben onze kansen gehad, maar dat mocht ook wel. Het was wel pijnlijk om te zien hoe weinig we creëerden in de eerste helft”, aldus Slot.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties