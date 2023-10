Arne Slot kiest weer voor Bijlow en wijst vervanger voor Trauner aan

Zaterdag, 21 oktober 2023 om 19:54 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:54

Justin Bijlow keert terug in de basisformatie van Feyenoord, zo blijkt uit de opstelling die door de Rotterdammers is bekendgemaakt voor het duel met Vitesse. De doelman kwam wegens een polsblessure op 13 augustus voor het laatst in actie. Bart Nieuwkoop vervangt de niet geheel fitte Gernot Trauner. Het duel in De Kuip begint om 21:00 uur en is te zien op ESPN 2.

Bijlow verdedigt dus het doel van Feyenoord en ziet vier verdedigers voor zich staan: Nieuwkoop, Lutsharel Geertruida, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Centraal op het middenveld ruimt trainer Arne Slot plek in voor Quinten Timber en Mats Wieffer, terwijl Calvin Stengs aantreedt als nummer 10 achter spits Santiago Gimenez. Yankuba Minteh (rechts) en Igor Paixão (links) bestrijken de flanken.

Tegenvaller voor Slot was het nieuws dat Trauner en Luka Ivanusec nog niet inzetbaar zijn. De Oostenrijker is nog niet hersteld van zijn piekbelasting in de wedstrijden tegen Ajax en Atlético Madrid, terwijl de Kroaat nog herstellende is van de enkelblessure die hij een maand geleden opliep tegen Celtic. Het goede nieuws is dat Gimenez ondanks zijn lange interlandperiode met Mexico ‘gewoon’ van de partij is en dat ook Bijlow weer voor zijn eerste minuten sinds lange tijd staat. “Justin is fit, oogt fris en heeft heel veel zin om weer te keepen. Ik hoop alleen dat hij morgen niet heel veel te doen krijgt”, vertelde Slot vrijdag op de persconferentie.

Feyenoord jaagt vol op koploper PSV, terwijl ook AZ en FC Twente nog altijd boven de Rotterdammers op de ranglijst staan. Alles minder dan drie punten zal als een teleurstelling aanvoelen voor de regerend landskampioen, die in Vitesse een vrij geplaagde tegenstander treft. De Arnhemmers, die aan het begin van de speelronde elfde stonden, wonnen slechts twee van hun acht Eredivisie-duels. Trainer Phillip Cocu kan nog geen beroep doen op zomeraanwinst Amine Boutrah. “Amine is nog niet honderd procent fit. Daar hadden we wel op gehoopt, maar we moeten iets meer geduld hebben”, liet Cocu weten op de clubwebsite. Ook Mica Pinto is er niet bij. Hij liep tijdens de interlandperiode bij Luxemburg een knieblessure op.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Minteh, Gimenez, Paixão.

Opstelling Vitesse: n.n.b